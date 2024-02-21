Опубликована тизерная сцена сериала «Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым в главной роли

В сети Интернет опубликовали тизерную сцену сериала «Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым в главной роли. Сериал рассказывает о дворнике детского дома, который каждую ночь надевает маску, садится на велосипед и совершает дерзкие ограбления домов местных богачей, чтобы обеспечить сирот всем самым необходимым.

Дядя Леша — обычный дворник, который работает в детском доме в небольшом городе. По ночам он грабит дома богачей, а награбленную добычу он тратит на нужды этого же детского дома.

Его схема дает сбой, когда трое самых хулиганистых воспитанников случайно застают дядю Лешу «за работой». Герою ничего не остается, кроме как взять молодежь в подельники… С этого момента жизнь дяди Леши превращается в аттракцион, и ему предстоит решить гору проблем от своих новых «компаньонов», запутать расследование своих же преступлений, вернуть доверие любимой женщины, расплатиться за серьезные ошибки прошлого, а самое главное — реализовать до конца свой «план Робин Гуда». Жизнь подростков подельников тоже меняется — ведь благодаря этой авантюре они обретают фактически отца.

Режиссер сериала — Дмитрий Невзоров («Свободные отношения», сериал «Отпуск»). Также в ролях — Анна Уколова («Домашний арест»), Сергей Лавыгин («Горько!»), Григорий Дудник («Патриот») и Светлана Суханова («Полицейский с Рублевки»).