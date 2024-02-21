Дзен и Nidgus показали эволюцию создания блогов в Рунете

Контентная платформа Дзен и digital-художник Nidgus создали серию анимированных наборов с игрушками-образами первых блогеров Рунета. Работы художника передают историю развития блогосферы –– от первых попыток создания цифрового контента за чашкой чая до современного и сложного продакшена. Проект позволит узнать, как развивалась индустрия, какие форматы, методы и технологии использовали авторы на протяжении последних 25 лет.

В коллаборацию Дзена и Nidgus вошли пять архетипов авторов контента в России. В созданных наборах пользователи найдут множество отсылок: к стилю жизни в разные времена, к популярным культурным явлениям и трендам, а главное — к технологиям создания контента. Характерные инструменты –– от блокнота и ручки до графического редактора и стримингового оборудования –– а также воссозданный интерьер комнат блогеров погрузят в обстановку, в которой творили и развивались российские авторы-первопроходцы.

Архетипы состоят из собирательных образов популярных блогеров и их рабочих мест: с начала нулевых и до современности. Например, автор первых текстовых блогов пишет материал на компьютере с Windows XP в обстановке типичной квартиры конца 90-хс чешским мебельным гарнитуром. Садовник-блогер рассказывает аудитории про саженцы, не отходя от грядки, –– его компьютер стоит в бревенчатом дачном домике. Лайфстайл-видеоблогер живет и снимает контент в квартире из «десятых» годов: розовые обои, стильный ламинат, мебель из IKEA и приклеенный скотчем на шкаф хромакей. Кроме того, одним из персонажей проекта стал Slava Marlow, который работает над новым треком в рамках своей творческой лаборатории «Гараж» в Дзене.

«Вместе с командой мы постарались отразить максимально полно эволюцию российской блогосферы при помощи инструментов для создания графики. К примеру, часть героев мы создавали с помощью генератора персонажей и шитья им виртуальной одежды, часть была собрана скульптингом. Троих из этих персонажей мы анимировали вручную ключевой анимацией, а еще двоих –– через приложения с нейросетями для захвата движения» –– рассказал автор проекта, digital-художник Ниджат Гусейнов.