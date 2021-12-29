Останкинская башня поздравит Канал Disney с 10-летием!

В этом году Канал Disney отмечает юбилей: 31 декабря исполнится ровно 10 лет с начала его эфирного вещания в России. К празднованию этого события присоединяется главный символ российского телевидения и одна из знаковых достопримечательностей столицы – Останкинская башня! В честь юбилея каждый день с 1 по 10 января с 17:00 до 19:00 знаменитая башня будет сиять фирменным цветом Канала Disney, а на ее медиафасаде будет транслироваться юбилейный логотип телеканала.

31 декабря 2011 года на российском телевидении распахнулись двери в волшебный мир Disney! Именно тогда в России началось эфирное вещание Канала Disney, который предоставил возможность семьям по всей стране смотреть анимационные и художественные фильмы, сериалы и программы, в том числе российского производства, под брендом Disney. В честь знаменательной даты в новогодние праздники каждый день с 17:00 до 19:00 Останкинская башня будет подсвечиваться фирменным цветом Канала Disney, а на ее медиафасаде будет появляться юбилейный логотип телеканала. Легендарная башня впервые в истории российского телевидения поздравит канал с юбилеем!

На протяжении 10 лет Канал Disney дарит российским зрителям атмосферу волшебства и оптимизма, рассказывает увлекательные истории и знакомит с замечательными героями. В 2022 году телеканал порадует своих поклонников продолжением любимых мультсериалов, например, «Леди Баг и Супер-Кот», «Изысканная Нэнси Клэнси» и «Амфибия», а также представит абсолютно новые проекты – «Призрак и Молли МакГи», «Алиса и пекарня чудес», «Лунная девочка и Диномонстр» и многие другие.

За время работы в России Канал Disney неоднократно получал высокую оценку профессионального сообщества и становился лауреатом престижных национальных и международных премий, включая «МедиаБренд», «ТЭФИ-KIDS» и Promax Awards.

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