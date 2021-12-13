Тыдыщ! Фиксикам – 11 лет!

13 декабря сериал «Фиксики» отмечает своё 11-летие. Сегодня – это один из самых популярных анимационных проектов в нашей стране, завоевавший любовь и признательность миллионов телезрителей и экспертов в области педагогики, психологии и кинематографии.

«Без преувеличения могу сказать, что «Фиксики» – абсолютно уникальный проект, аналогов которому нет в нашей стране. Учиться – играя, мечта любого ребенка. Каждая новая серия – это и увлекательная история, и новые знания, которые запоминаются легко и непринужденно. Хотя темы иногда встречаются такие, что не каждый взрослый сможет их объяснить ребёнку понятным и простым языком. А фиксики могут. И делают это на все 100! Искренне поздравляю всю команду и создателей с днём рождения проекта, а нашим юным зрителям желаю оставаться такими же веселыми и любознательными, как их любимые персонажи», – прокомментировала Оксана Гукасян, продюсер сериала «Фиксики».

Какая серия была первой, и почему встречаются разные ответы на этот вопрос? В 2010 году в программе «Спокойной ночи, малыши!» первой была показана серия «Компакт-диск». Однако раньше всех была создана серия «Сифон», а история первого знакомства фиксиков с ДимДимычем была рассказана гораздо позже, в серии «Винтики». Выход в самой рейтинговой детской программе того времени и специально продуманный для этой программы формат помогли проекту быстро выйти на лидерские позиции, которые он сохраняет до сих пор.

Анимационный сериал «Фиксики» знают и любят не только в России. Границы зрительской аудитории ежегодно расширяются. На сегодняшний день выпущено более 190 эпизодов сериала и два полнометражных фильма. Права на показ проданы в 167 стран мира, а общее количество просмотров на YouTube и платформах VOD по всему миру превысило 25 миллиардов.

По случаю 11-летия мультфильма телеканал «Мульт» сделал сюрприз – «Дрыц-тыц день». 11 декабря прошёл марафон серий четвертого сезона «Фиксики. Новенькие».

Помимо этого, создатели сериала подготовили к выпуску новый музыкальный альбом «Фиксипелки. Зарядись по-новому!», в который войдут 20 уже известных песен, а также одна премьера – трек «Зарядка». Альбом будет доступен к прослушиванию на всех цифровых платформах с 17 декабря.

Проект «Фиксики» появился в России в 2010 году. Это популярный российский просветительский проект, созданный в жанре edutainment (обучение через развлечение). Его цель – сформировать у детей научную картину мира и популяризировать научные знания. В каждую серию включено две обучающих мультипликационных врезки, которые объясняют детям основы естественных наук (физики, химии, биологии, географии, геологии, астрономии) и истории разных изобретений. Фиксики одушевляют современную техногенную среду, в которой растут дети, и учат маленьких зрителей как обращаться с техникой и окружающими их приборами. С 2020 года проект принадлежит группе компаний «Рики» и производится анимационной студией «Аэроплан».

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