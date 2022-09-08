Останкинская телебашня возобновляет свою работу

19 сентября Останкинская телебашня распахнет свои двери для посетителей. Продажа билетов на ежедневные сеансы с 10:00 до 22:00 уже запущена на сайте www.tvtower.ru.

Посетителей Останкинской телебашни ждет обновленная территория, смотровая площадка (337 м) с секциями прозрачного пола, открытые балконы на отметках 85 м и 340 м, экспозиция интерактивного мультимедийного комплекса, сувенирный магазин и кофейня ресторанного комплекса «Седьмое небо» (334 м) с вращающимся полом. С наступлением сумерек каждые 20 минут можно будет насладиться космическим свето-музыкальным шоу в прозрачной галерее у подножия башни.

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