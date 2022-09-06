День города в самом сердце осенних развлечений Москвы – парке «Сказка»!

10 сентября, по случаю торжественного события – 875 годовщины со дня основания столицы, парк развлечений «Сказка» подготовил для своих гостей яркий, насыщенный праздник, который отправит вас в объятия музыки, веселья и новых впечатлений!

С 14:00 до 19:00 помимо захватывающего шоу, гостей праздника ждут концерты с участием популярных артистов. Музыкальные поздравления от театра-студии «Непоседы», академии популярной музыки Игоря Крутого, академии «Эстрада TEENS», арт-студии «МУХА Music», продюсерского центра «Юный артист» и творческой студии «PersOna», а также выступление талантливых блогеров.

Хедлайнером праздника будет известный дуэт Comedy Club «Сестры Зайцевы», участниками которого являются актеры и юмористы — Роман Юнусов и Алексей Лихницкий.

Кроме того, всех гостей парка ждет удивительное барабанное шоу от команды «NightBeat», а также зажигательный интерактив со зрителями и конкурсы с классными призами от партнеров парка. И, конечно, чтобы день рождения Москвы сиял самыми яркими красками, каждого гостя ждёт фантастическое световое шоу с полным погружением в атмосферу счастья!

Это ещё не всё, на протяжении всего мероприятия с посетителями парка будут наши любимые герои – ростовые куклы Нюша и Крош, мистер и миссис Альпака, обаятельный Хаски и милая Зайка!

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