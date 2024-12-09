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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойREDPAGES.INFOОстровский Аркадий

Островский Аркадий

editor
By editor
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Аркадий Ильич Островский родился в 1914 г. в Сызрани. В 1927 г. семья Островских переехала в Ленинград. Здесь Островский становится учащимся кузнечного отделения фабрично-заводского училища при заводе «Электросила». В 1930 г. будущий композитор поступает в музыкальный техникум в класс композитора И. М. Белоземцева. Одновременно с занятиями в техникуме работает в кинотеатре в качестве пианиста-иллюстратора. Освоив аккордеон, выступает в эстрадных оркестрах, пишет небольшие пьесы и делает аранжировки для инструментальных ансамблей.

В мае 1940 г. Островского начинает работу в джаз-оркестре Леонида Утесова. В годы Великой Отечественной войны Островский в составе оркестра выступает в военно-шефских концертах на фронте. Именно в исполнении Утесова прозвучала его первая песня «Я демобилизованный» (1945).

С 1947 г. начинается новый этап в жизни композитора: напряженная работа и общественная деятельность в Союзе композиторов СССР, концертные выступления в разных городах Советского Союза и за рубежом, участие во всесоюзных и международных конкурсах и фестивалях.

Широкая известность пришла к Аркадию Островскому после его знакомства с поэтом Львом Ошаниным. В 1948 году их песня «Комсомольцы – беспокойные сердца» получила первую премию на конкурсе «Лучшая песня о комсомольцах».

Островский – автор песен, приуроченных к всемирным фестивалям молодёжи и студентов в 1955 году в Варшаве и в 1957 году в Москве. В 1962 году на стихи Л. Ошанина им была написана песня «Пусть всегда будет солнце» (стихи З. Петровой), получившая I премию на Международном фестивале песни в Сопоте. В 1965 г. композитор создал лирический песенный цикл «А у нас во дворе» на слова Л. Ошанина, в который вошли пять песен («А у нас во дворе», «И опять во дворе», «Я тебя подожду», «Вот снова этот двор», «Детство ушло вдаль»).

Песни Островского исполняли Эдуард Хиль, Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Майя Кристалинская, Эдита Пьеха, Олег Анофриев и другие известные певцы.

В 1965 году «За заслуги в области советского музыкального искусства» композитору было присвоено почетное звание – Заслуженный деятель искусств РСФСР.

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