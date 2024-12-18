РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Брадуш Анна

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Анна Брандуш – художница и режиссер. Родилась в Москве в 1986 году. Работает с медиумами видео и перформанса, реже – с объектами и инсталляциями. В 2020-2022 гг. руководила онлайн-школой современного искусства «Концепция». Окончила Институт современного искусства Иосифа Бакштейна, курс «Новые художественные стратегии», Московскую школу Фотографии и Мультимедиа им. Родченко. Участвовала в групповых и коллективных проектах. Лауреат премии Сергея Курехина в номинации «Гран-При «Поп-Механика» за проект «Развоплощение» (совместно с Любой Ягдановой).

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