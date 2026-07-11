От аналитики до культуры: 25-летний путь Евразийской медиагруппы

11 июля 2026 года Евразийская медиагруппа перешагнула 25-летний рубеж. За эти годы структура, начинавшая с информационных проектов, превратилась в узнаваемого игрока не только в России, но и на всём евразийском пространстве. Сегодня это не просто СМИ, а полноценная платформа для аналитики, международных дискуссий и культурных инициатив.

Юбилейный день собрал тёплые слова от самых разных адресатов — от законодателей до творческих союзов, от российских экспертов до зарубежных коллег. И это не случайно: география влияния медиагруппы давно вышла за пределы одной страны.

Оценка власти и экспертного цеха

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, член комитета по международным делам, в своём обращении особо выделил роль медиагруппы в формировании сбалансированной повестки и развитии международного пресс-центра, где регулярно проходят мероприятия по политике, экономике и культуре. Экспертное сообщество также не осталось в стороне. Президент РСМД Дмитрий Тренин назвал площадку медиагруппы авторитетной для анализа глобальных процессов, а гендиректор издательства «Весь мир» Олег Зимарин отметил высокий профессионализм команды и востребованность её проектов.

Международный резонанс

Особенно показательно внимание из-за рубежа. Рашид Алимов — доктор политических наук, экс-посол Таджикистана в Китае и бывший генсек ШОС — поблагодарил медиагруппу за углублённое освещение азиатской повестки и развитие экспертного диалога. Иван Поляков, возглавляющий Деловой совет Россия — АСЕАН, подчеркнул вклад в сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии. А председатель Союза писателей Вьетнама Нгуен Куанг Тхиеу напомнил, что гуманитарные мосты не менее важны, чем экономические, — и проекты медиагруппы служат именно этому.

Общественная миссия и профессиональное признание

Генеральный секретарь Общественной палаты стран ЕАЭС Гаянэ Арутюнян обратила внимание на гуманитарную составляющую: медиагруппа, по её словам, укрепляет связи между государствами союза и открывает новые форматы взаимодействия. Коллеги по цеху тоже дали высокую оценку. Александр Широких, глава Национальной ассоциации телерадиовещателей, указал на вклад в развитие медиастандартов, а Жанна Толстикова, гендиректор ТВ БРИКС, отметила значимость совместных международных проектов.

Партнёры и творческие союзы

Не обошлось без поздравлений от деловых и культурных партнёров. Владимир Компанейщиков из Российско-кыргызского делового совета подтвердил, что медиагруппа выступает эффективным проводником межгосударственных связей. Писатель и продюсер Роман Темис (продюсерский центр «АртМеталл») пожелал команде новых ярких проектов и расширения аудитории — и эти пожелания звучат как естественный ориентир на будущее.

Вместо итога: курс на развитие

25 лет — дата, когда оглядываются назад, но ещё чаще смотрят вперёд. В Евразийской медиагруппе признательны всем, кто откликнулся на юбилей: эти слова подтверждают, что выбранный путь — качественная журналистика, открытость к диалогу и межкультурное сотрудничество — остаётся востребованным. В планах — новые материалы, свежие форматы и укрепление доверия аудитории. Медиагруппа по-прежнему остаётся местом встречи для разных стран, профессий и поколений. И, судя по тону поздравлений, это место ждут и ценят.

От редакции: Медиагруппа АртМосковия присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает коллегам успехов и процветания, интересных публикаций, благодарной читательской аудитории, а ее сотрудникам: здоровья и благополучия.