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Москвичи смотрят кино онлайн в 6 раз активнее

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Москвичи всё чаще выбирают онлайн-кинотеатры вместо телевизора. С начала года трафик на стриминговые платформы вырос почти в шесть раз. Такие данные приводят аналитики МегаФона.

Основной всплеск просмотров приходится на выходные — в субботу и воскресенье зрители расходуют на 11% больше трафика, чем в будни. А вот к концу рабочей недели, в четверг и пятницу, активность заметно падает. Видимо, люди копят силы на уикенд.

Москва — абсолютный лидер по просмотрам среди всех регионов. Но киноманы есть везде: в топе по трафику также Чечня, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Самарская область, Югра и Краснодарский край. География широкая.

Интересный портрет зрителя: согласно данным сервиса «МегаКино», в большинстве регионов главные киноманы — мужчины от 30 до 40 лет. Женщины оказались активнее только в 12 регионах.

В компании отмечают, что онлайн-кино перестало быть эпизодическим развлечением и стало частью повседневной жизни. Чтобы упростить доступ к контенту, МегаФон объединил популярные платформы в одну подписку — смотреть можно и на телефоне, и на большом экране.

«Технологии стирают границы. Сегодня зритель из любого города может первым увидеть новинку», — говорит Елена Козлова, руководитель бизнес-юнита развития экосистемных продуктов МегаФона.

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