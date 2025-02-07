От стоунера до кантри: группа RASPUTNIKI представили новый альбом «II»

Короли алматинского гитарного андеграунда, группа Rasputniki, представили новый альбом «II», который объединил стоунер, гаражный рок, кантри, танцевальную электронику и элементы казахской культуры.

«II» – альбом, в котором фирменное музыкальное хулиганство группы расцветает со всей силой, а еще это саундтрек к тревожному и свободному времени, в котором мы живем. Это истории о любви и страсти, странствиях и кризисах, поражениях и победах, рассказанные языком, который не стесняется просторечий и оригинальных находок.

Новый альбом – это проявление группы Rasputniki в самой цельной и многогранной форме. Он собран из сплошных противоречий: грязный и красивый, первобытный и современный, свободный и точно выверенный.

Треклист:

Охота – пост-панк, утяжелённый фолковыми мотивами. Рывок назад в первобытные времена: копья, охотники, звенящие струны и гул барабанов, задающий ритуальный ритм.

– пост-панк, утяжелённый фолковыми мотивами. Рывок назад в первобытные времена: копья, охотники, звенящие струны и гул барабанов, задающий ритуальный ритм. Монарх – размашистый поп-стоунер. История о летящем в пропасть друге-монархе и горячечных блужданиях между реальностью и наваждением.

– размашистый поп-стоунер. История о летящем в пропасть друге-монархе и горячечных блужданиях между реальностью и наваждением. Вино – перкуссионный трек с эффектом нарастающего опьянения. Сначала – элементы праязыка и глоссолалии, затем – массивная стоунер-кульминация с вокальными прыжками.

– перкуссионный трек с эффектом нарастающего опьянения. Сначала – элементы праязыка и глоссолалии, затем – массивная стоунер-кульминация с вокальными прыжками. Распутница – мрачный, полусинтетический трек, который балансирует между медитативным фолковым битом и неожиданным драм-н-бейсом.

– мрачный, полусинтетический трек, который балансирует между медитативным фолковым битом и неожиданным драм-н-бейсом. Секс и бадминтон (Acoustic live at Vatican bar Almaty) – самый «внезапный» трек альбома. Почти академическое звучание: кларнет, виолончель, пианино, баритон-гитара, грязноватый звук, напоминающий треск восьмимиллиметровой плёнки и неожиданная сентиментальность.

– самый «внезапный» трек альбома. Почти академическое звучание: кларнет, виолончель, пианино, баритон-гитара, грязноватый звук, напоминающий треск восьмимиллиметровой плёнки и неожиданная сентиментальность. Проклята – шершавый фанковый ритм и фолковый вокал, который трансформируется в электронный бит с кантри-гитарой и воющими синтами. История про инквизицию, но на языке будущего.

– шершавый фанковый ритм и фолковый вокал, который трансформируется в электронный бит с кантри-гитарой и воющими синтами. История про инквизицию, но на языке будущего. Жаркий день – хоррор в мажоре, саундтрек к летнему солнцепёку, который постепенно превращается в попсовую мелодию, а затем – в кричащий фолк-рейв. Отголоски Nine Inch Nails на фоне степных напевов.

– хоррор в мажоре, саундтрек к летнему солнцепёку, который постепенно превращается в попсовую мелодию, а затем – в кричащий фолк-рейв. Отголоски Nine Inch Nails на фоне степных напевов. Честно по честному – задорное камлание, подводящее к энергичному жертвоприношению. Пониженный строй, внезапные электронные арпеджио и вскрики в духе Канье.

– задорное камлание, подводящее к энергичному жертвоприношению. Пониженный строй, внезапные электронные арпеджио и вскрики в духе Канье. Нелюбовь – зернистое кантри, которое утопает в мягком фальцете, а потом резко превращается в грубый фанк с народными интонациями.

– зернистое кантри, которое утопает в мягком фальцете, а потом резко превращается в грубый фанк с народными интонациями. Семиреченская плясовая – почти казачье многоголосье, которое становится пост-панком, а затем срывается в полный рейв.

Дождь на веранде – безударная гитарная история, напоминающая Фрушанте, с плотным басом и ощущением, что улица после дождя – настоящее очарование.

В поддержку альбома Rasputniki проведут концерты в городах Казахстана и в Москве.

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