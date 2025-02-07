РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыкиОт стоунера до кантри: группа RASPUTNIKI представили новый альбом «II»

От стоунера до кантри: группа RASPUTNIKI представили новый альбом «II»

editor
By editor
53
группа распутники
Фото © пресс-служба «Кушнир Продакшн»

Короли алматинского гитарного андеграунда, группа Rasputniki, представили новый альбом «II», который объединил стоунер, гаражный рок, кантри, танцевальную электронику и элементы казахской культуры.

«II» – альбом, в котором фирменное музыкальное хулиганство группы расцветает со всей силой, а еще это саундтрек к тревожному и свободному времени, в котором мы живем. Это истории о любви и страсти, странствиях и кризисах, поражениях и победах, рассказанные языком, который не стесняется просторечий и оригинальных находок.

Новый альбом – это проявление группы Rasputniki в самой цельной и многогранной форме. Он собран из сплошных противоречий: грязный и красивый, первобытный и современный, свободный и точно выверенный.

Треклист:

  • Охота – пост-панк, утяжелённый фолковыми мотивами. Рывок назад в первобытные времена: копья, охотники, звенящие струны и гул барабанов, задающий ритуальный ритм.
  • Монарх – размашистый поп-стоунер. История о летящем в пропасть друге-монархе и горячечных блужданиях между реальностью и наваждением.
  • Вино – перкуссионный трек с эффектом нарастающего опьянения. Сначала – элементы праязыка и глоссолалии, затем – массивная стоунер-кульминация с вокальными прыжками.
  • Распутница – мрачный, полусинтетический трек, который балансирует между медитативным фолковым битом и неожиданным драм-н-бейсом.
  • Секс и бадминтон (Acoustic live at Vatican bar Almaty) – самый «внезапный» трек альбома. Почти академическое звучание: кларнет, виолончель, пианино, баритон-гитара, грязноватый звук, напоминающий треск восьмимиллиметровой плёнки и неожиданная сентиментальность.
  • Проклята – шершавый фанковый ритм и фолковый вокал, который трансформируется в электронный бит с кантри-гитарой и воющими синтами. История про инквизицию, но на языке будущего.
  • Жаркий день – хоррор в мажоре, саундтрек к летнему солнцепёку, который постепенно превращается в попсовую мелодию, а затем – в кричащий фолк-рейв. Отголоски Nine Inch Nails на фоне степных напевов.
  • Честно по честному – задорное камлание, подводящее к энергичному жертвоприношению. Пониженный строй, внезапные электронные арпеджио и вскрики в духе Канье.
  • Нелюбовь – зернистое кантри, которое утопает в мягком фальцете, а потом резко превращается в грубый фанк с народными интонациями.
  • Семиреченская плясовая – почти казачье многоголосье, которое становится пост-панком, а затем срывается в полный рейв.

Дождь на веранде – безударная гитарная история, напоминающая Фрушанте, с плотным басом и ощущением, что улица после дождя – настоящее очарование.

В поддержку альбома Rasputniki проведут концерты в городах Казахстана и в Москве.

18+

Предыдущая статья
Выставка «По моему мнению / Meo Voto» Дмитрия Тугаринова  в Российской академии художеств
Следующая статья
Яндекс Недвижимость представляет 3D-выставку «Идеальные формы и живая реальность»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru