Ольга Бузова решает оставить прошлое за поворотом в клипе «Неверная»

Телеведущая и артистка Ольга Бузова открывает год премьерой клипа «Неверная». Экранизацию песни на стихи Михаила Гуцериева и музыку Сергея Ревтова звезда доверила режиссёру Алине Верипя. Вместе они успешно выпустили два клипа в 2023 году на песни «Верни» и «Позови» (стихи М. Гуцериева, муз. Д. Кузнецовой). Музыкальным продюсером трека выступила Дарья Кузнецова.

Стихи поэта Михаила Гуцериева – о чувствах, которые вспыхнули вновь после драматического разрыва. Две личности, сильные подобно вулкану и цунами, оказываются необходимыми друг другу. Гордость, ошибки, сомнения меркнут перед лицом настоящей любви.

А я дрожу в твоих родных руках,

Теряя голову, теряю страх.

Знаю, неверная,

Знаю, что грешная.

«Михаил Гуцериев – мастер на стихи с глубоким смыслом, захватывающим сюжетом, а я, в свою очередь, постарался отразить характер песни в музыке, заложив туда энергию и экспрессию, – поделился композитор Сергей Ревтов. – В стихах чётко раскрывается образ героини, которая на самом деле самая преданная, самая верная, но там, где Ольга Бузова, всегда должна быть интрига».

Не каждая артистка решилась бы на песню с таким названием – «Неверная», но в поиске своего музыкального стиля Ольга всегда проявляет смелость и решительность.

«Это большая удача, что мне довелось поработать с таким большим автором, как Михаил Гуцериев, – говорит Ольга Бузова. – Песни «Верни» и «Позови» на стихи поэта стали ключевыми в моём репертуаре. С этими хитами мы собрали большое количество наград. У песни «Неверная» противоречивое название, хотя для меня верность – главный принцип любых отношений. Я впервые примерила на себя такой артистический образ, который помог мне понять, что все мы, к сожалению, обречены на ошибку. Главное – вовремя её исправить и идти дальше в ожидании настоящей любви».

Режиссёр клипа Алина Верипя предлагает вариацию на тему роуд-муви (от англ. road movie — дорожное кино) – фильм-путешествие, герои которого находятся в пути. Жанр появился в 30-е годы в США, поэтому режиссёрский ход в лёгкой стилизации под голливудские сюжеты оправдан. Клип снимали в сосновом бору, в районе г. Долгопрудного в Подмосковье.

«Идея ролика принадлежит музыкальному продюсеру Дарье Кузнецовой. Философия клипа в том, что у каждого есть дорога жизни, но иногда, цепляясь за старые привычки, мы теряем настоящее, теряем истинную любовь. Главные герои в прошлом что-то терпели, на что-то закрывали глаза, а это неправильно. Нужно, чтобы всегда на первом месте были любовь и верность», – говорит Алина Верипя.

По сюжету герои оказываются вдали от города в непростой ситуации. Чтобы добраться домой, нужно принять нестандартное решение.

Для актёра Евгения Толоконцева это была первая работа в клипе. С Ольгой Бузовой он знаком давно, поэтому установить контакт на площадке было несложно. По мнению режиссёра Алины Верипя, между партнёрами проекта всегда должна быть «химия». В этом кроется секрет творческого успеха.

Яркое сочетание клиповых и фильмовых приёмов удерживает внимание зрителя до самого конца. Сделают ли герои шаг к новому, останутся ли верны самим себе, раскроют финальные кадры лав-стори.