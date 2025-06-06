Павильону «Главтабак» на ВДНХ вернули его главное украшение — декоративный шпиль с фирменной эмблемой

Завершается масштабная реставрация павильона № 35 «Главтабак» — объекта культурного наследия федерального значения. Одному из самых необычных строений на ВДНХ, имеющему в плане восьмигранную форму и напоминающему яркую шкатулку, вернули его главное украшение.

На крыше павильона № 35 вновь установлен декоративный шпиль с фирменной эмблемой, написал в своем блоге Мэр Москвы Сергей Собянин.

Позолоченный шпиль и разноцветные изразцы

«Павильону вернули его главное украшение. Теперь гости ВДНХ могут увидеть изящный позолоченный шпиль, который после реставрации установлен на крыше павильона, и эмблему «Главтабак» с позолотой», ― рассказал Сергей Собянин.

Позолоченный шпиль, состоящий из более чем 160 деталей, был отреставрирован, а эмблема с позолотой воссоздана в строгом соответствии с архивными документами. Высота шпиля с эмблемой составляет около 9 метров, диаметр шпиля — более 3 метров.

При реставрации на металлическую поверхность шпиля было нанесено три слоя покрытия: свинцовый сурик, алкидная эмалевая краска, лак мордан. Лишь после этого специалисты покрыли шпиль высокопробным сусальным золотом. Толщина золочения составила 0,37 микрометра. Площадь золочения ― 96 м2 (9596 дм2). При воссоздании эмблемы с надписью «Главтабак» было нанесено четыре слоя покрытия, включая дополнительную покраску.

Фасады павильона богато украшены разноцветными керамическими изразцами с изображениями цветов, листьев и плодов табака. «Специалисты провели огромную работу по реставрации, воссозданию и возвращению на исторические места более 10 000 керамических деталей», ― сообщил Сергей Собянин.

Хохломская роспись и огромная люстра

Внутри павильона уже отреставрировали живопись плафона ― сложный многоцветный растительный орнамент стилизованных цветков и листьев душистого табака. За годы эксплуатации здания она была серьезно повреждена. Чтобы раскрыть и сохранить ее, специалисты провели сложнейшую многоэтапную работу: укрепили и обработали антисептическими составами; удалили поздние записи, исказившие цвет фона и подлинный рисунок. Площадь живописи по потолку составляет 106 квадратных метров, площадь живописи фриза ― 48 квадратных метров.

Сложный многоцветный растительный орнамент стилизованных цветков и листьев душистого табака — особое украшение интерьера павильона. Роспись была выполнена народными мастерами Хохломы в традициях русских народных промыслов.

Также гости павильона уже могут полюбоваться кропотливо воссозданным пятицветным терраццо, где присутствует изображение цветов табака.

Еще одной отличительной чертой интерьеров «Главтабака» является грандиозная металлическая люстра с плафонами. Диаметр люстры составляет более 3 метров, а высота — около 2,5 метра. Особый, торжественный вид ей придают сверкающие декоративные детали в виде соцветий, листьев и семенных коробочек табака. Специалисты воссоздали ее по сохранившимся эскизам и историческим фотографиям, найденным в архивах Москвы, а затем уже на месте собрали. Сейчас грандиозная конструкция уже заняла свое историческое место в павильоне.

В отреставрированном павильоне откроется чайная (Клуб чайной культуры). Гости ВДНХ смогут познакомиться с культурным наследием китайских и русских чайных церемоний, а также попробовать разные сорта чая из России, Китая, Индии, Африки, Японии, Вьетнама.

История павильона № 35 «Главтабак»

Первый павильон «Главтабак» был выстроен в 1937–1939 годах по проекту художника В.С. Кондратьева. Изначально он располагался сразу за основными выставочными павильонами Центральной оси, где начиналась зона отдыха. В павильоне находилась настоящая табачная фабрика в миниатюре, где посетители могли наблюдать за процессом изготовления папирос. Здесь же велась торговля табачными изделиями всех фабрик СССР, табачной галантереей и сувенирными изделиями с символикой ВСХВ.

В рамках масштабной реконструкции территории ВДНХ 1950-х годов павильон был снесен. Новый павильон, посвященный производству и продаже табака, был построен по проекту художника В.С. Кондратьева и архитектора К.М. Смирнова к открытию послевоенной Выставки 1954 года. Он расположился в запрудной зоне, неподалеку от главного ресторана ВСХВ «Золотой колос». В нем был представлен широкий спектр табачной продукции в красочном оформлении с символикой Выставки.

В конце 1980-х годов в павильоне располагалась экспозиция «Бытовое обслуживание населения», в 1990‒2010-е годы размещалось представительство губернатора Саратовской области, с 2014 по 2017 год работало кафе с летней верандой, которое было закрыто с началом реставрационных работ.

Фото © пресс-служба ВДНХ