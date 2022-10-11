«Петербургский ангел» принимает шарфики к своему юбилею

К 10-летию скульптуры в Измайловском саду открылась «Гардеробная», куда любой желающий может принести шарфик. В Молодежном театре открылась выставка фоторабот конкурса #сангеломнавсегда.

12 октября 2012 года на одной из скамеек Измайловского сада появилась маленькая, трогательная фигура «Петербургского ангела», автором которой стал скульптор Роман Шустров. Первый юбилей скульптуры в Молодежном театре на Фонтанке решили отметить с особым размахом.

Ангел мгновенно стал точкой притяжения для горожан и гостей города, вошел в экскурсионные маршруты и путеводители, его изображение появилось на логотипе Молодежного театра на Фонтанке, миниатюры скульптуры стали продаваться в каждом сувенирном магазине, а летом 2021 года ангел был признан одним из новых символов Санкт-Петербурга. Вокруг Ангела сложилось немало традиций – например, загадывать ему желание или повязывать шарфик.

Чтобы все желающие смогли поздравить маленького юбиляра с днем рождения, накануне праздника в Измайловском саду появился новый арт-объект – «Гардеробная ангела», куда можно принести в дар ангелочку шарфик. Таким образом в Молодежном театре решили продолжить традицию «утеплять» Ангела с началом осенних холодов. Поздравить ангела можно будет до конца октября.

Новый арт-объект в Измайловском саду изготовила мастерская NastRukast.

К юбилею скульптуры в фойе Большой сцены Молодежного театра на Фонтанке открылась выставка любительской фотографии «Петербургский ангел. Первое десятилетие». По условиям конкурса, любой желающий под хэштегом #сангеломнавсегда может опубликовать в социальных сетях портрет, пейзаж или жанровую фотографию с Ангелом. Победителей объявляют 30 июля, в день рождения Романа Шустрова, они получают дипломы и подарки от театра. Каждый год на конкурс приходит большое количество работ, и театр решил представить их на обозрение – в экспозиции 30 конкурсных фотографий. Выставка будет открыта до конца сезона. Посетить ее могут зрители Молодежного театра.

Кроме того, ежедневно в кассовом фойе Молодежного театра работает «Почта ангела», куда любой желающий может отправить свое письмо. С момента открытия почты в 2020 году в «небесную канцелярию» было отправлено более 4000 посланий.

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