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«Главная задача государства – использовать современные технологии для расширения доступа к культуре» © Ольга Любимова

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ольга любимова
Фото © пресс-служба Общества «Знание»

В рамках работы студии Общества «Знание» и Российского военно-исторического общества на Петербургском международном экономическом форуме состоялась беседа с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. В интервью телеведущей Ольге Скабеевой министр обсудила развитие культурной политики, цифровую трансформацию отрасли, международное сотрудничество в сфере кино и возрождение интереса к отечественным художественным кодам.

Открывая разговор, Ольга Любимова подчеркнула, что цифровизация не подменяет традиционные формы взаимодействия с искусством, а, напротив, расширяет их возможности. По ее словам, современные инструменты – от онлайн-трансляций до аудиогидов – позволяют сделать культуру доступной для самой широкой аудитории, включая жителей отдаленных территорий и людей с ограниченными возможностями.

«Любую технологию можно использовать как во благо, так и во вред. Если прямые трансляции Божественной литургии или чтения Корана радуют верующих по всему миру, то и в культуре любые новые форматы можно применять с пользой», – отметила министр.

Вместе с тем она выразила уверенность, что несмотря на технологический прогресс, «архаичная, но уникальная форма встречи зрителя с творцом» останется неизменной частью культурной жизни: «В эпоху искусственного интеллекта сохраняется тяга к живому исполнению, к голосу, к взгляду, к невербальному взаимодействию. Это и есть то, ради чего мы идем в театр, стоим перед картиной или слушаем симфонию. И это никуда не исчезнет». Глава ведомства поделилась, что она и сама по-прежнему берет с собой в дорогу бумажные книги и получает подлинное удовольствие от походов в музей – когда можно неспешно пройти по залам, увидеть кураторскую задумку, почувствовать пространство и атмосферу экспозиции.

Ольга Любимова подчеркнула, что главная задача государства сегодня – не противопоставлять цифровые решения классическим форматам, а использовать современные технологии для расширения доступа к культуре. Она привела примеры цифровой адаптации музеев, благодаря которым культурная среда становится доступной для широкой аудитории, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. По словам гостьи студии, тактильные копии, шрифт Брайля, адаптированные маршруты и приложения на смартфонах становятся нормой, а не исключением. «Это тоже новые технологии. Но технологии, ориентированные на человека», – добавила министр.

Гостья студии также прокомментировала рост интереса к национальным мотивам и народным промыслам. По ее словам, это не результат исключительно санкционного давления и не сиюминутный тренд, а итог зрелой переоценки собственного наследия. Ольга Любимова подчеркнула: важно не навязывать идентичность, а помогать тем, кто умеет делать вещи со вкусом и качеством. «Невозможно заставить человека гордиться тем, что сделано плохо. Но если вещь красивая и удобная – ее с удовольствием используют и взрослые, и подростки», – отметила она.

Отдельно обсуждалось международное сотрудничество в сфере кинематографа. В завершение разговора министр рассказала о совместном проекте России и Китая – фильме, посвященном последним дням Второй мировой войны. В создании сценария участвуют команды двух стран, с учетом различий в восприятии, ментальности и драматургии. «Сейчас наша, российская группа сценаристов написала версию. Китайский режиссер, лауреат “Оскара”, написал свою. Мы идем эпизод за эпизодом, чтобы сделать историю, которая будет близка и российской, и китайской аудитории», — пояснила Ольга Любимова. По ее словам, КНР сегодня занимает лидирующее положение в мировой киноиндустрии по числу залов, платформ и производству контента. Россия, обладая сильной художественной школой, видит в этом сотрудничестве не только возможность выхода на глобальные рынки, но и реализацию принципиально новых дипломатических форматов: через совместные смыслы, историю и образы.

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