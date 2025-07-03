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ДомойМир музыкиПевица Katrina Great выпустила новую песню «Неистовая»

Певица Katrina Great выпустила новую песню «Неистовая»

editor
By editor
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катарина грейт - неистовая

Katrina Great является не только исполнительницей сингла, но и автором текста, и музыки.

«Всегда хочется, чтобы люди находили поддержку в музыке. История, описанная в песне, принадлежит большому числу людей, которые нуждаются в осознании того, что они не одиноки в своих переживаниях, эмоциях. Смысл песни «Неистовая» можно описать так: когда ты любишь, ты не всегда уверен в чувствах другого человека, и не решаешься задать ему «тот самый вопрос», чтобы не испортить хотя бы какую-то связь между вами, и огонь любви прожигает тело насквозь так, что ты перестаешь узнавать самого себя», – говорит певица.

«Неистовая – это я или не я?» — задаётся в песне вопросом Katrina Great.

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