Создатели фильма «На деревню дедушке» выпустили клип с Юрием Стояновым

Семейная комедия Влада Богуша «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым в главной роли уже третью неделю остается в лидерах проката, став самой кассовой среди всех июньских российских лент. Картина привлекла в кинотеатры более 1 200 000 человек и получила тысячи положительных отзывов.

Создатели картины выпускают музыкальный клип на оригинальную песню «Свидание с дочерью», которая звучит на финальных титрах «На деревню дедушке». Композиция, написанная специально для картины, исполняется Юрием Стояновым при участии ансамбля «Толока».

«В самом начале съемочного процесса я сочинил мелодию, которую должен был насвистывать мой персонаж и которая создавала бы атмосферу, картинку этой деревни, где происходит все действие. Потом эту мелодию мы оркестровали, а продюсеры решили, что это должна быть песня, и звучать она должна в финале. По сценарию мальчик, записав голос деда, с помощью искусственного интеллекта создал песню. А на самом деле мы с автором сценария имитировали композицию, слова и музыку для которой якобы придумал ИИ. Поэтому впервые, может быть, не ИИ писал вместо авторов, а авторы написали вместо искусственного интеллекта», – говорит Юрий Стоянов.