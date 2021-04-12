По роману Евгения Водолазкина «Авиатор» братья Пресняковы напишут сценарий фильма

В Петер­бур­ге начи­на­ет­ся рабо­та над филь­мом «Авиа­тор» по одно­имен­ной кни­ге Евге­ния Водо­лаз­ки­на. Кон­тракт на напи­са­ние сце­на­рия заклю­чен с бра­тья­ми Оле­гом и Вла­ди­ми­ром Прес­ня­ко­вы­ми («Изоб­ра­жая жерт­ву», «День Д», «Евро­па-Азия»), извест­ны­ми сво­и­ми рабо­та­ми с Ники­той Михал­ко­вым, Ива­ном Дыхо­вич­ным, Кирил­лом Сереб­рен­ни­ко­вым и дру­ги­ми веду­щи­ми режис­се­ра­ми. В рабо­те над сце­на­ри­ем при­мет уча­стие и сам Евге­ний Водо­лаз­кин, кото­рый изна­чаль­но пла­ни­ро­вал не вклю­чать­ся в про­цесс адап­та­ции для боль­шо­го экра­на его ори­ги­наль­но­го тек­ста. Но после встре­чи с Прес­ня­ко­вы­ми писа­тель изме­нил свою позицию.

«Авто­ру труд­но обра­щать­ся к теме, кото­рая уже вопло­ти­лась в про­зе. Сыг­ра­ло роль, что я буду рабо­тать над сце­на­ри­ем не один. Опыт обще­ния с Оле­гом и Вла­ди­ми­ром убе­дил меня, что наши век­то­ры сов­па­да­ют», — гово­рит Евге­ний Водо­лаз­кин – «В этом романе есть свои слож­но­сти. Но по-сво­е­му вся­кая про­за­и­че­ская вещь «сопро­тив­ля­ет­ся» экра­ни­за­ции. В таких слу­ча­ях важ­но най­ти ключ. «Авиа­тор» име­ет внят­ную сюжет­ную линию, кото­рая может лежать и в осно­ве филь­ма. Преж­де все­го — Вла­ди­мир и Олег Прес­ня­ко­вы про­фес­си­о­на­лы высо­ко­го клас­са. Нема­ло­важ­но и то, что мы сра­зу же нашли общий язык, и у нас сло­жи­лись дру­же­ские отно­ше­ния. Мы настро­е­ны на одну вол­ну, а в таких слу­ча­ях это очень важно».

Евге­ний Водо­лаз­кин во вре­мя раз­го­во­ра о буду­щей экра­ни­за­ции пояс­ня­ет, что пока не может подо­брать какие-либо сти­ли­сти­че­ские и визу­аль­ные рефе­рен­сы из кине­ма­то­гра­фа, но добав­ля­ет, что «отдель­ные эле­мен­ты того, что мы будем делать, я нахо­жу, напри­мер, в «Стал­ке­ре» Андрея Тар­ков­ско­го. Он так­же создан в жан­ре услов­ной фан­та­сти­ки, но эта фор­ма, как и в нашем филь­ме, насы­ще­на совсем дру­гим содержанием».

По сло­вам сце­на­ри­стов Оле­га и Вла­ди­ми­ра Прес­ня­ко­вых рабо­та над сце­на­ри­ем уже нача­лась и закон­чить основ­ную часть они пла­ни­ру­ют до нача­ла съе­мок, кото­рые стар­ту­ют в сен­тяб­ре 2021 года. При этом бра­тья Прес­ня­ко­вы будут актив­но сове­то­вать­ся с дру­зья­ми и кол­ле­га­ми при созда­нии сце­на­рия, осно­ван­но­го на таком слож­ном романе, как «Авиа­тор», дей­ствие кото­ро­го раз­во­ра­чи­ва­ет­ся в раз­ные эпохи.

«Самым вол­ну­ю­щим в этом романе для нас явля­ет­ся та атмо­сфе­ра, кото­рая вовле­ка­ет героя, Инно­кен­тия Пла­то­но­ва, в осо­бый режим жиз­ни, где на пер­вый план выхо­дят духов­ные зада­чи. Дела­ет­ся это изыс­кан­но про­сто: герой, кото­рый уже, одна­жды, прак­ти­че­ски, умер, и, вдруг, полу­чил воз­мож­ность про­жить ещё одну жизнь, забра­сы­ва­ет­ся не про­сто в иную исто­ри­че­скую эпо­ху, – он попа­да­ет в реаль­ность, где вся­кая воз­мож­ность что-то почув­ство­вать или поду­мать свя­за­на с осо­знан­но­стью меха­низ­ма памя­ти» – рас­ска­зы­ва­ют Олег и Вла­ди­мир Пресняковы.

Созда­те­ли филь­ма пла­ни­ру­ют, что он вый­дет на широ­кие экра­ны во вто­рой поло­вине 2022 года. Роман Евге­ния Водо­лаз­ки­на «Авиа­тор» вклю­чён в шорт-листы пре­мий «НОС», «Писа­тель XXI века» и Пре­мии им. Арка­дия и Бори­са Стру­гац­ких, лау­ре­ат пре­мий «BookStar-2019», «Клио», «Боль­шая книга».

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