Завершен сбор конкурсных заявок для участия в V Открытом кинофоруме «Шередарь»

Около ста работ принято на конкурс кинофорума «Шередарь». В фестивале фильмов на социальную и благотворительную тематику примут участие картины из 20 регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья — Казахстана, Таджикистана и Венгрии.
Принятые на конкурс работы будут рассмотрены компетентным жюри, в которое входят представители кино- и телеиндустрии, в том числе документалист Виталий Калинин, режиссер и продюсер Александр Баршак, народная артистка России Ирина Розанова, заслуженный артист России Сергей Пускепалис, телеведущий Михаил Зеленский. В рамках конкурсной программы кинофорума предусмотрено семь номинаций, охватывающих различные темы — от рассказа о благотворительном проекте до размышления о смысле жизни. Победители будут объявлены на торжественной церемонии 23 апреля, которая состоится во Владимирской области, в реабилитационном центре фонда «Шередарь», являющегося инициатором кинофорума. Лауреаты получат ценные призы и дипломы, в этом году специальный приз учредила администрация Владимирской области.
Количество конкурсных заявок не является рекордным для кинофорума, но в ситуации, когда общество целый год находилось под карантинными ограничениями, такая активность на стыке культуры и благотворительности — замечательный и примечательный факт, считает режиссер, попечитель фонда «Шередарь» Александр Баршак. «Пандемийный удар сильно осложнил ситуацию во всем медийном пространстве, в благотворительном – тем более. Мы потеряли много возможностей для того, чтобы делать благие дела, заниматься своей профессиональной деятельностью. Поэтому кинофорум «Шередарь» — это надежда на то, что начинаются процессы по трудному, постепенному, необратимому восстановлению и благотворительности, и культуры», — отметил Баршак.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.