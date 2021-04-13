Завершен сбор конкурсных заявок для участия в V Открытом кинофоруме «Шередарь»

Око­ло ста работ при­ня­то на кон­курс кино­фо­ру­ма «Шере­дарь». В фести­ва­ле филь­мов на соци­аль­ную и бла­го­тво­ри­тель­ную тема­ти­ку при­мут уча­стие кар­ти­ны из 20 реги­о­нов Рос­сии и стран ближ­не­го и даль­не­го зару­бе­жья — Казах­ста­на, Таджи­ки­ста­на и Венгрии.

При­ня­тые на кон­курс рабо­ты будут рас­смот­ре­ны ком­пе­тент­ным жюри, в кото­рое вхо­дят пред­ста­ви­те­ли кино- и теле­ин­ду­стрии, в том чис­ле доку­мен­та­лист Вита­лий Кали­нин, режис­сер и про­дю­сер Алек­сандр Бар­шак, народ­ная артист­ка Рос­сии Ири­на Роза­но­ва, заслу­жен­ный артист Рос­сии Сер­гей Пус­ке­па­лис, теле­ве­ду­щий Миха­ил Зелен­ский. В рам­ках кон­курс­ной про­грам­мы кино­фо­ру­ма преду­смот­ре­но семь номи­на­ций, охва­ты­ва­ю­щих раз­лич­ные темы — от рас­ска­за о бла­го­тво­ри­тель­ном про­ек­те до раз­мыш­ле­ния о смыс­ле жиз­ни. Побе­ди­те­ли будут объ­яв­ле­ны на тор­же­ствен­ной цере­мо­нии 23 апре­ля, кото­рая состо­ит­ся во Вла­ди­мир­ской обла­сти, в реа­би­ли­та­ци­он­ном цен­тре фон­да «Шере­дарь», явля­ю­ще­го­ся ини­ци­а­то­ром кино­фо­ру­ма. Лау­ре­а­ты полу­чат цен­ные при­зы и дипло­мы, в этом году спе­ци­аль­ный приз учре­ди­ла адми­ни­стра­ция Вла­ди­мир­ской области.

Коли­че­ство кон­курс­ных заявок не явля­ет­ся рекорд­ным для кино­фо­ру­ма, но в ситу­а­ции, когда обще­ство целый год нахо­ди­лось под каран­тин­ны­ми огра­ни­че­ни­я­ми, такая актив­ность на сты­ке куль­ту­ры и бла­го­тво­ри­тель­но­сти — заме­ча­тель­ный и при­ме­ча­тель­ный факт, счи­та­ет режис­сер, попе­чи­тель фон­да «Шере­дарь» Алек­сандр Бар­шак. «Пан­де­мий­ный удар силь­но ослож­нил ситу­а­цию во всем медий­ном про­стран­стве, в бла­го­тво­ри­тель­ном – тем более. Мы поте­ря­ли мно­го воз­мож­но­стей для того, что­бы делать бла­гие дела, зани­мать­ся сво­ей про­фес­си­о­наль­ной дея­тель­но­стью. Поэто­му кино­фо­рум «Шере­дарь» — это надеж­да на то, что начи­на­ют­ся про­цес­сы по труд­но­му, посте­пен­но­му, необ­ра­ти­мо­му вос­ста­нов­ле­нию и бла­го­тво­ри­тель­но­сти, и куль­ту­ры», — отме­тил Баршак.

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