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Домой366INFO.RUПобедителем премии «Электронная буква — 2024» стал мистический детектив «Хромые боги» Александра...

Победителем премии «Электронная буква — 2024» стал мистический детектив «Хромые боги» Александра Воропаева

editor
By editor
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электронная буква
Фото © пресс-служба ЛитРес

27 марта состоялся финал «Электронной буквы — 2024», первой в России премии в области электронных и аудиокниг. Победу в главной номинации «Книга года» одержал Александр Воропаев с книгой «Хромые боги». «Голосом года» стал чтец Павел Ломакин.

Литературная премия «Электронная буква» была учреждена группой компаний «Литрес» в 2011 году, с 2017 года она вручается digital-авторам и чтецам со всего мира, опубликовавшим произведения на русском языке. В седьмом сезоне премии было подано 3134 заявки из разных стран мира: на 34% больше, чем в прошлом году. Общий призовой фонд составил более 24 миллионов рублей.

«Из года в год мы говорим о том, как профессионально и талантливо пишут digital-авторы, как растёт общий уровень присланных заявок и как разнообразен спектр тем, волнующих современных писателей. Не стал исключением и этот сезон — мы видим, что в списке претендентов на победу не только знакомые нам имена, но и абсолютно новые. Хочется верить, что «Электронная буква» сможет открыть большой читательской аудитории оригинальных авторов со свежим взглядом на жанры, авторов, у которых неограниченное количество сюжетов и тем. В этом году мы фиксировали рост интереса к детективным и мистическим историям, а также к романтическим и социальным темам. Произведения, попавшие в длинный и короткий списки премии, отличаются непредсказуемостью и остросюжетностью — теми качествами, которые так ценят не только интеллектуально искушённые, но и массовые читатели. Уверена, тексты наших лауреатов (и голоса чтецов!) приятно удивят аудиторию», — говорит шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.

В шорт-лист «Электронной буквы —2024» вошли 10 авторов и 10 чтецов. Лауреатов премии определило специальное жюри, в составе которого: Сергей Чонишвили — актёр театра и кино, писатель и телеведущий, Анна Матвеева — прозаик, редактор и журналист, Марьяна Спивак — актриса театра и кино, Николай Жаринов — филолог, культуролог и писатель, Ксения Буржская и Алексей Сальников — писатели, Антон Комолов — теле- и радиоведущий, Константин Михайлов — ведущий вечернего шоу на радио MAXIMUM, педагог по технике речи, а также Зоя Яровицына — стендап-комик и креативный продюсер шоу «Женский стендап» на ТНТ.

В главной номинации «Книга года» победу одержал автор из Красногорска (Московская область) Александр Воропаев с мистическим детективом «Хромые боги». Произведение связывает в одну историю викторианскую Англию, Советский Союз времен Никиты Хрущёва и нашествие монгольской армады в Японию. 

«“Хромые боги” Александра Воропаева — мой абсолютный фаворит. Отличный, мастерски сделанный роман, написанный очень одарённым человеком. Антиутопия, фэнтези, детектив, притча — четыре, если не больше, в одном. Помимо ловко выстроенного сюжета здесь есть другие необходимые настоящей литературе черты, а именно: стиль, ритм, большая идея, оригинальность. И — главное, такое редкое сегодня, но необходимое настоящему писателю — душа. В романе множество скрытых и явных цитат и отсылок, много вторых-третьих-четвёртых смыслов, добираться до которых — отдельное удовольствие», — отметила Анна Матвеева.

«Голосом года» жюри признало чтеца Павла Ломакина из Санкт-Петербурга. Павел имеет богатый опыт озвучивания: он записал для Литрес более сотни книг, активно работает с ведущими издательствами и принимает участие в престижных литературных премиях.

«Павел Ломакин — мастер актёрского чтения. Яркие образы, филигранная работа с интонациями и стремительное, но внятное повествование делают прослушивание истинным удовольствием», — поделилась впечатлением Марьяна Спивак.

Александр Воропаев и Павел Ломакин получили по 300 000 рублей от «Литрес» и продвижение во всех сервисах группы компаний. Кроме того, победители стали обладателями специальных призов от генеральных партнеров премии — глобального технологичного бренда Realme и бренда премиальных студийных микрофонов «Союз»: Александр получил новинку Realme 14 Pro+, а Павел — микрофон «Союз 1973».

Также были названы победители в номинации «Дебют»: среди авторов победу одержала Мираниса (Душанбе, Таджикистан) с произведением «Молох Мори», среди чтецов — Алексей Ляпунов (Кострома). Они получили от ГК «Литрес» по 100 000 рублей, а также призы от партнёров премии — R&D-центра «Октава Дизайн и Маркетинг» и глобального технологичного бренда Realme.

В специальной номинации «Любовь в каждом слове» от онлайн-журнала theDay победительницей стала Анна Лапа с романом «Девушка из Сити», а продюсерская компания «Среда» в номинации «Книга для экранизации» выбрала мистический триллер Разии Оганезовой «Я подарю тебе смерть».

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