Режиссер Ангелина Ашман поделилась советами по продвижению дока на онлайн-платформы

Ангелина Ашман, режиссер и продюсер неигрового кино, куратор документальных программ ММКФ, 26 марта выступила с мастер-классом на тему «Конкурентное документальное кино для онлайн-кинотеатров» в московском Центре «Зотов».
Мероприятие прошло в рамках образовательного курса «Кинофактура» Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК).
В рамках встречи спикер дала советы по продвижению своих фильмов на онлайн-платформы.
Приводим некоторые из них:
- Док не окупается. Не надо говорить платформам, что ваше кино принесет им миллионы — они лучше вас знают цифры. Также док не окупается в кинопрокате.
- Сейчас в тренде истории, основанные на реальных событиях.
- Не всегда есть возможность вложиться в дорогой игровой сериал, но вначале можно вложиться в бюджетный док, на основе которого в будущем можно делать игровое кино. В таких случаях вы и можете себя продать и войти в индустрию.
- Все документальные картины должны быть художественными.
- Рекомендую заранее расторговывать проект на несколько платформ. Так вы не только можете больше заработать, но и более уверенно вести переговоры с партнерами.
- Док не приносит ни славы, ни денег: по сути, он не нужен ни одному крупному онлайн-кинотеатру, но док нужен отдельным пассионариям, типа меня. И мы убеждаем руководство каналов в обратном.
- Пелевин и Сахаров менее интересны нашему зрителю, чем Зиверт или Асти. Это факт. Надо понимать свою аудиторию.
- Можно снять фильм о съёмках известного фильма. В таком случае есть высокая вероятность того, что этот док появится в видеотеке онлайн-кинотеатра.
- Фильм живёт вместе со своим героем. Пока Дуров интересен СМИ, фильм о нем будет так же интересен.
- Не бойтесь идти к «большим» режиссерам и продюсерам.
- Чтобы снять кино о Дурове, его авторы год писали письма Дурову. И через год тот ответил.
- Этом миф, что телеканалы не показывают док. Посмотрите фильмы про Курентзиса, про Листьева («Теодор Курентзис. Таких больше нет», «Час пик Влада Листьева» — ред. ФПРК) — очень достойные работы.
- Вы несете материальную ответственность за всё, что вы берете. И сроком, и качеством. Поэтому соблюдайте сроки, выполняйте обещанное в своих заявках.
- Онлайн-кинотеатры так же подчиняются законам, как и кинотеатры, и телеканалы. Все мы действуем в рамках законодательства. Поэтому мы несем полную ответственность за всё, что производим и транслируем.