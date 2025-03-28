Режиссер Ангелина Ашман поделилась советами по продвижению дока на онлайн-платформы

Ангелина Ашман, режиссер и продюсер неигрового кино, куратор документальных программ ММКФ, 26 марта выступила с мастер-классом на тему «Конкурентное документальное кино для онлайн-кинотеатров» в московском Центре «Зотов».

Мероприятие прошло в рамках образовательного курса «Кинофактура» Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК).

В рамках встречи спикер дала советы по продвижению своих фильмов на онлайн-платформы.

Приводим некоторые из них: