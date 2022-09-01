Подмосковный проект получил грант Президента Российской Федерации

В Москве прошло заседание Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

В заседании принял участие Первый заместитель Руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Он отметил, что создание Президентского фонда культурных инициатив было не только своевременным, но и необходимым.

Грантовую поддержку получили 905 проектов, заявленных авторами на второй основной конкурс 2022 года. Проекты-победители будут реализованы в 80 регионах страны. Общая сумма поддержки – 2 млрд 879,5 млн руб. В качестве собственного вклада победители намерены привлечь 2,37 млрд рублей, это 82% от общей суммы поддержки.

В Год культурного наследия народов России поддержаны проекты, направленные на сохранение, возрождение народных промыслов и культурных традиций, в том числе Шиховский фестиваль музыки и ремёсел «Звенящая струна», приуроченный к 465-летию подмосковной деревни Шихово (Дмитровский городской округ).

Отметим, что всего за время своей работы – с июня 2021 года – Президентский фонд культурных инициатив провел шесть конкурсов: три основных и три специальных. В информационной системе фонда зарегистрировались свыше 76 тысяч проектных команд из 85 регионов. По результатам всех отборов поддержаны почти 4 тысячи проектов в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий на общую сумму более 11 млрд рублей.

На следующий конкурс – первую «волну» 2023 года – прием заявок начнется 20 октября. Авторы проектов, чьи инициативы не вошли в список поддержанных во втором конкурсе Президентского фонда культурных инициатив 2022 года (основном), смогут пройти обучение, доработать свои заявки и принять участие в следующем конкурсе. Кроме того, до 12 сентября Фонд принимает заявки на четвертый специальный конкурс.

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