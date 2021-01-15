Подмосковным государственным музеям на финансирование мероприятий в 2021 году выделено 1,3 млрд руб

В рамках государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» 12 государственным музеям из областного бюджета на финансирование мероприятий в 2021 году выделено 1,3 млрд руб.

Будут проведены ремонтно-реставрационные работы в Зарайском кремле на общую сумму 5,7 млн руб. Для новой экспозиции в усадьбе «Даровое» музею-заповеднику «Зарайский кремль» из бюджета Московской области выделено 9 млн рублей.

В Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» планируются два масштабных выставочных проекта – «Азбука шедевра» и «Русский импрессионизм». Экспозиция «Азбука шедевра» представит феномен русской живописи, основные вехи ее истории и объединит лучшие произведения живописи из региональных художественных музеев России от Калининграда до Владивостока. Выставка «Русский импрессионизм» представит ведущих авторов данного направления.

Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева» инициирует новый театральный фестиваль «Мурановская сцена», в рамках которого спектакли музейных театров и театральных студий пройдут в исторических интерьерах, в мурановском парке и на Барском лугу с видом на знаменитые мурановские холмы. Три гастрономических фестиваля – «День варенья», «Хлоповская гречка» или «ГречаФест», «Аксаковская уха» – наверняка значительно увеличат и интерес к музею, и количество посетителей.

В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» пойдет традиционный XXI Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна».

В музее-заповеднике П.И. Чайковского летом 2021 года состоится VII Международный музыкальный фестиваль искусств П.И. Чайковского, в программу которого включены мероприятия с участием всемирно известных оркестров и выдающихся музыкантов и артистов.

В Сергиево-Посадском историко-художественном музее-заповеднике полностью откроется после завершения работ экспозиция «Реликвии и сокровища Троице-Сергиевой лавры XVIII – XIX веков»», на которой в основном представлены вклады, поступившие от императорских особ, известных деятелей княжеских и дворянских родов России, дары императрицы Елизаветы Петровны, «жемчужный» комплект облачений, пожалованный императрицей Екатериной II, вклады императрицы Анны Иоанновны и митрополита Платона. Выдающимся памятником резьбы XVIII в. является огромный золоченый герб Российской империи, появление которого в Лавре связано с именем императора Петра I.

К 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского в ноябре 2021 года после завершения ремонтно-реставрационных работ будет открыта экспозиция усадьбы «Даровое» музея-заповедника «Зарайский кремль».

К 80-летию Битвы под Москвой Музейный комплекс Героя Советского Союза Зои Космодемьянской представит специальные программы и мероприятия. 11 сентября планируется проведение фестиваля «ЗОЯ». 29 ноября пройдут памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине со дня гибели Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, а 5 декабря – мероприятия к 80-летию Битвы под Москвой.

Также музеи значительно расширят перечень программ и разработают специальные предложения для посетителей. Например, это годовые творческие курсы «Нескучный сад» для детей в Серпуховском историко-художественном музее, проект «Музейный чердак» и «АртБлогер». В музеях планируется введение новых тематических веломаршрутов и экскурсий.

Все государственные музеи примут участие во всероссийских акциях, продлят акции «Музеи – медикам» и «Культурный день» для людей серебряного возраста, продолжат активно сотрудничать с туристическими компаниями и готовить образовательные программы для учащихся.

Основными задачами для государственных музеев на 2021-2023 годов является увеличение посещаемости музеев на 10%.

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