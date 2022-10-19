Премьера исторического блог-шоу «Скажи Петру» о фактах и фейках стартовала в социальных сетях

17 октября состоялась премьера исторического проекта «Скажи Петру» — первый эпизод уже доступен для просмотра эксклюзивно на площадке VK. Ведущие шоу — актер, блогер Саша Новиков и артистка ESMI — в образах исторических личностей гуляют по улицам Москвы, задают прохожим вопросы об истории и развеивают фейки. Проект создан агентством INVITE при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

В первом эпизоде Саша Новиков в образе Петра I расспросил прохожих о фактах из жизни первого императора России и опроверг главные «фейки» — о том, что Петр I завез в Россию табак и картошку, был больше 2 метров ростом и многие другие.

В следующей серии по улицам Москвы пройдется Михаил Булгаков и поговорит с прохожими об истории ХХ века и литературе.

В каждом эпизоде герои предстают в образе одной из ключевых фигур истории России. Всего отснято 10 эпизодов про 10 исторических личностей. Среди них — Петр I, Михаил Афанасьевич Булгаков, Александр Васильевич Суворов, Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Васильевич Ломоносов, Лев Николаевич Толстой, Екатерина II, Петр Ильич Чайковский, Юрий Алексеевич Гагарин и Лев Иванович Яшин.

Новые серии проекта будут выходить в октябре на одноименной площадке VK, затем все эпизоды будут доступны также на RuTube и YouTube.

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