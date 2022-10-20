Более 5 миллионов человек стали зрителями Russian Film Festival в Китае

Лидер по просмотрам – фантастический фильм «Притяжение»

Притяжение

​​​​​​​В Китае завершился Russian Film Festival, проходивший в формате онлайн на одной из крупнейших в мире платформ Tencent Video с 26 сентября по 15 октября. Зрителями стали свыше 5 миллионов человек. В ТОП-3 лидеров по просмотрам вошли фантастический фильм Федора Бондарчука «Притяжение», драма Клима Шипенко о самом сложном полете в истории космонавтики «Салют-7» и комедия Александра Андрющенко «Напарник».

Напарник

Russian Film Festival в Китае был организован РОСКИНО при поддержке Минкультуры России и в партнерстве с медиа компанией People’s Daily. Всего за три недели китайские зрители смогли бесплатно посмотреть семнадцать российских картин разных жанров.

В первую десятку по просмотрам также вошли: фильм-катастрофа «Метро» Антона Мегердичева, спортивная драма «Движение вверх» (также Антона Мегердичева), космическая драма «Время первых» Дмитрия Киселева, комедия «Я худею» Алексея Нужного, мистический триллер «Гоголь.Вий» Егора Баранова, историческая мелодрама «Две женщины» Веры Глаголевой и анимационный фильм «Белка и Стрелка: Лунные приключения».

Генеральный директор РОСКИНО Инна Шалыто: «Это отличный результат, и мы рады, что китайская аудитория по достоинству оценила российское современное кино. Предпочтения зрителей подтверждают тренд на научную фантастику и зрелищные картины с мощными визуальными эффектами на китайском кинорынке. Безоговорочным лидером стал фильм в жанре sci-fi «Притяжение» Федора Бондарчука, его посмотрели более 2,5 млн человек. В целом, в Китае всегда был запрос на зрелищный масштабный экшн, что подтверждают и другие фильмы из ТОП-5: «Салют-7», «Метро», «Движение вверх». Russian Film Festival в Китае стал самым успешным мероприятием за всю историю проекта RFF, и мы уже ведем диалог с китайскими партнерами о направлениях сотрудничества в 2023 году».

Салют-7

Режиссер фильма «Притяжение» Федор Бондарчук: «Китайских зрителей сегодня можно по праву назвать самой преданной аудиторией блокбастеров. Лидерами мирового проката все чаще становятся именно масштабные картины из Китая, зарабатывающие в прокате миллиарды юаней. Получить признание от таких насмотренных и хорошо знакомых с жанром кинолюбителей — большая радость для нашей компании».

Фильм «Притяжение» – фантастическая драма совместного производства кинокомпаний Art Pictures Studio и «Водород»; вышла на экраны в 2017 году. Сюжет в духе социальной фантастики рассказывает о первом контакте землян с инопланетным разумом. Этот смелый и неожиданный проект – первый в современной истории российский фильм о вторжении инопланетян; масштабная история о том, как меняется жизнь человечества после падения на Москву таинственной инопланетной «тарелки»…О людях, любви, попытках измениться, понять друг друга и принять что-то неизвестное. «Притяжение» – это зрелищный экшн с поражающей своей правдоподобностью компьютерной графикой.

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