ПРЕМЬЕРА! Комедию «Родители строгого режима» покажут в кинотеатре KION

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о премьере российской комедии «Родители строгого режима». Главные роли в ней исполнили Алиса Фрейндлих, Александр Адабашьян, Евгений Ткачук и Ольга Медынич. Вторая полнометражная картина Никиты Владимирова будет доступна подписчикам онлайн-кинотеатра KION с 15 мая 2022 года.

Главный герой фильма — мэр небольшого города, который замешан в коррупционных скандалах уже не первый год. Вот-вот подойдет к концу его первый срок. Грядут выборы, в которых он собирается участвовать. Накануне избирательной кампании родители мэра решают проучить своего отпрыска — похитить его и запереть в доме, расположенном за городом.

В «Родителях строгого режима» режиссер обращается к вечной, казалось бы, теме русского кино — борьбе с коррупцией. Об этом снимали не один десяток фильмов и сериалов, однако Никита Владимиров подходит к теме весьма нетривиально. Его герои — добропорядочные родители, испытывающие чувство стыда за своего ребенка, — задаются вопросом, как бы изменилась страна, если бы все родители чиновников и политиков России как следует взялись бы за перевоспитание своих детей, уличенных в незаконной деятельности.

«Родители строгого режима» — уже вторая полнометражная лента Никиты Владимирова. Он начал карьеру как продюсер в 2017 году. В числе его продюсерских проектов комедия «Карп отмороженный» Владимира Котта и документальный фильм «Алиса. Волнение» Дениса Клеблеева, посвященный 85-летнему юбилею Алисы Фрейндлих (Никита — ее внук). В конце 2021 года Владимиров дебютировал как режиссер с комедией «Бабки», главную роль в которой исполнила Ольга Волкова.

Главные роли в фильме «Родители строгого режима» исполнили Алиса Фрейндлих, Александр Адабашьян, Евгений Ткачук, Ольга Медынич, Игорь Хрипунов, Владимир Сычев, Валерия Федорович, Елена Руфанова и другие российские актеры. Над сценарием работали Андрей Таратухин («Бабки», «Чиновник») и Юлия Крутова («Зебра в клеточку», «Расскажи мне про завтра»).

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