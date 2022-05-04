«ДЕВЯТАЕВ». БОЛЬШАЯ КИНОПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ»

9 мая в 21:20 на телеканале «Россия» — премьера военной драмы «Девятаев». Фильм, основанный на реальных событиях, расскажет историю советского летчика Михаила Девятаева, чей дерзкий подвиг самым невероятным образом приблизил Победу в Великой Отечественной войне. Режиссерами картины стали Тимур Бекмамбетов и Сергей Трофимов. В главной роли Павел Прилучный. В фильме также снимались Павел Чинарев, Тимофей Трибунцев, Дмитрий Лысенков, Евгений Серзин, Дарья Златопольская.

Лето 1944 года. Советские войска ведут наступление, но враг еще очень силен. Летчик-истребитель Михаил Девятаев (Павел Прилучный) попадает в плен. Ему предстоит сделать выбор — вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом. Отчаянный ас Девятаев выбирает третье — побег. Но с засекреченного острова, где идут испытания немецких крылатых ракет, нельзя убежать. Зато можно улететь: на аэродроме стоит новейший вражеский бомбардировщик с «оружием возмездия» Третьего рейха на борту. Улететь — и сорвать планы врага, успеть раскрыть тайну смертоносного вооружения, испытания которого уже близки к финалу.

Игорь Угольников, продюсер: «Очень важно рассказывать такие истории в кино. В фильме нашли отражение героические события, которые, возможно, не так широко известны зрителям. Это история уникального по своему замыслу и сложности исполнения подвига и удивительной судьбы сильного духом человека — Михаила Девятаева. Эмоциональный накал и достоверность фильма не оставят равнодушными самых разных зрителей».

Консультантом на съемочной площадке стал сын Михаила Девятаева Александр: «Авторы пообещали мне, что в работе над картиной постараются быть как можно ближе к герою и к тексту. А моей задачей было эту работу отслеживать и помогать. Работа шла долго. Мы обсуждали каждый эпизод. У меня сохранился большой массив воспоминаний летчиков-истребителей, участников Великой Отечественной войны, многое происходило и с отцом, и мы использовали их в работе. Я очень волновался на просмотре фильма. Первые минуты осторожно присматривался, а потом – фильм меня забрал, задел, поглотил, затронул мои чувства. Он полностью совпал с моими представлениями о том, что было на самом деле».

Главную роль в картине исполнил актер Павел Прилучный: «История судьбы и подвига Михаила Девятаева сильно поразила меня, когда я ее услышал. Я не поверил, что человек способен через такое пройти. Для меня это поступок настоящего патриота своей страны. Сниматься в этом проекте было большой ответственностью, тем более, что консультантом на съемках был сын Михаила Девятаева. Мне было очень приятно, когда Александр Михайлович посмотрел наш фильм и сказал: «Принято!» — это дорогого стоит».

В основу сценария вошли воспоминания Михаила Девятаева, создатели также тщательно изучали архивные материалы того времени. Кроме истории побега в фильме есть еще одна важная драматическая линия – противостояния Девятаева и его друга, Николая Ларина, который перешел на сторону врага. Роль Ларина сыграл актер Павел Чинарев: «Мой герой в начале войны перешел на сторону Германии. На родине его считают погибшим, поэтому ему ничего не угрожает до тех пор, пока он не встречает среди пленников своего боевого товарища — Девятаева. И сначала он пытается спасти друга, предлагая ему работу в Германии, но затем бывшие друзья становятся врагами».

Для создания зрелищных воздушных боев в картине впервые в российском кино использовались уникальные технологии видеоигр и онлайн-симуляторов.

Фото – телеканал «Россия».

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