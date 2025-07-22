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Премьера модной коллаборации «Земля – Космос» объединила сразу три российских бренда

editor
By editor
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земля-космос
Фото © PR-сопровождение

В легендарном павильоне №34 «Космос» на ВДНХ состоялась премьера модной коллаборации «Земля — Космос», объединившей сразу три российских модных бренда: ювелирный дом Cassiopea, ORENSHAL и Артель «Воскресение».

Выбор локации — пространственное продолжение самой идеи проекта. Павильон «Космос» с его исторической архитектурой, макетами ракет и космических станций стал символической отправной точкой для арт-диалога между земной традицией и устремленностью в бесконечность. Именно здесь состоялась фотосъемка коллаборации, в которой каждое изделие — от ювелирного украшения до текстиля — обрело новый смысл в контексте движения человечества вперед.

Коллаборация отражает растущий запрос на переосмысление традиции: когда народное ремесло, локальные символы и исторические формы обретают актуальное звучание в дизайне, моде и ювелирном искусстве.

Хедлайнером проекта стал ювелирный дом Cassiopea, представивший украшения с крупными камнями.

«Наши украшения символизируют независимость и яркую индивидуальность своего владельца. Ювелирный дом работает с редкими камнями, запасы которых почти исчерпаны. Прежде чем украшение окажется в чьих-то руках, его сердце — камень — проходит путь длиной в вечность. Некоторым из них 4,4 миллиарда лет», — рассказала Лиана Худавердян, PR-директор Cassiopea и креативный продюсер проекта.

ORENSHAL предложил новое прочтение знаменитого оренбургского пухового платка — как конструктивного элемента модного образа. Бренд переосмысливает народное ремесло через современную форму, подчеркивая его актуальность. «Для нас это сотрудничество — важная часть миссии: представить знаменитое оренбургское ремесло на языке моды, настроиться на диалог поколений и показать, как традиция может жить, меняться и вдохновлять», — прокомментировала Екатерина Гирук, заместитель директора по маркетингу ORENSHAL.

Артель «Воскресение» добавила эмоциональный объем через архитектурную работу с тканью: асимметричные формы, драпировки, ритмическая фактура. «Иммерсивный показ «Земля — Космос» в едином созвездии брендов расширяет представление об идентичности как о языке эпохи и территории», — поделилась Светлана Воскресенская, основатель марки.

Коллаборация «Земля — Космос» стала не просто эстетическим высказыванием, а культурным жестом, в котором павильон «Космос» стал полноправным участником — символом стремления к будущему, основанному на уважении к традиции и искусству.

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