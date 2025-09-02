Бренд SOLANGEL представил коллекцию SS’26

Коллекция Spring/Summer 2026 бренда SOLANGEL была посвящена корням, откуда родом дизайнер Ирена Сопрано — Белгородской области. Это была история о земле, культуре и наследии, которые вдохновили автора и нашли отражение в современном модном языке. И в тоже время — это была дань земле, где прошло её детство, и откуда брало начало творческое вдохновение бренда. Атмосферу показа подчерёркивала музыка: «Народный хор колхоза Рассвет — Русские песни и наигрыши Белгородской области» (1968, «Мелодия»).

В основе коллекции — поэтическое переосмысление русского наследия в современном русском коде. Здесь сплетались символы колосьев, полевых цветов и архитектурных форм — как образов памяти и красоты. Старинные техники вышивки, в том числе сохранённые работы прабабушки дизайнера, нашли отражение в образах настоящего, а кружева и оренбургские мотивы стали метафорой преемственности и культурного кода.

Вдохновением коллекции стали тончайшие кружева, оренбургские мотивы и уникальная вышивка из наследия семьи дизайнера работы её прабабушки, бережно переосмысленные в современном контексте. Особое место занимает гжель, прочитанная заново как символ русского наследия, воплощённого в современном силуэте

Неизменным ДНК бренда остаётся использование кристаллов, создающих эффект «живого сияния» ткани. Они стали тем самым знакомым штрихом, который делает каждое творение SOLANGEL уникальным. Коллекция SOLANGEL SS26 — это история о корнях, преемственности и уважении к традициям, рассказанная языком высокой моды и современного стиля.

Фото © Дмитрий ПЕЛЛЕР