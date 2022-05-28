Премьера спектакля для подростков в театре «ФЭСТ»

2-4 июня 2022 года театр драмы и комедии «ФЭСТ» (Мытищи) проводит премьерные показы спектакля «Бог ездит на велосипеде» по одноименной пьесе Ирины Васьковской и Дарьи Уткиной в постановке Юрия Печенежского (Москва).

Премьера является финалом крупного театрального проекта «ФЭСТа» – II Конкурса режиссерских предложений «18-» на постановку спектакля для подростков и юношества, стартовавшего в феврале прошлого года, на который поступило 62 заявки от режиссеров со всей России и из-за рубежа. После проведения предварительного отбора 30 конкурсантов презентовали свои предложения в очном и онлайн-форматах. В выборе материала для будущей постановки принимала участие вся труппа театра. В результате голосования на лабораторный этап конкурса, в ходе которого режиссеры должны поставить эскизы предлагаемых спектаклей, прошло 8 заявок, из которых в конечном итоге был выбран один победитель.

Особенностью этого конкурса стало привлечение на эскизном этапе конкурса независимых экспертов-подростков из Мытищ, Королева и Москвы. Участники этого экспертного совета имели возможность высказать свое личное впечатление после каждой просмотренной работы. И их мнение учитывалось художественным руководителем театра Игорем Шаповаловым при выборе победителя конкурса.

– В первую очередь, на меня повлияло решение независимых экспертов-подростков, которые настолько горячо высказывались за этот эскиз, что остаться равнодушным было трудно. В конце концов, именно для них и их ровесников мы всё это затеяли. К тому же режиссёру, тогда ещё претенденту, удалось найти очень точный способ существования актёров. Ведь они играют подростков, которые на 10-15 лет моложе их. Очень часто такие попытки выглядят очень неуклюже, но в эскизе они были убедительны: они вроде и подростки, а вроде и нет — как бы их голоса. Мне показалось это интересным. Да и сама пьеса пронизана какой-то щемящей то ли болью, то ли любовью. Не присущей, к сожалению, многим современным пьесам, пропитанным цинизмом, – говорит художественный руководитель театра «ФЭСТ» Игорь Шаповалов.

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