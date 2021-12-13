Проект Федерации креативных индустрий Creative Russia Map получил Премию Рунета

7 декабря 2021 года прошла XVIII Торжественная церемония вручения Премии Рунета, на которой проект Федерации креативных индустрий (ФКИ) Creative Russia Map, реализованный при поддержке фонда «Креативные практики», был признан победителем в номинации «Креативные индустрии».

В этом году номинация «Креативные индустрии» появилась в Премии Рунета впервые, но не случайно: 2021 год был объявлен ООН Международным годом креативной экономики, во всем мире, в том числе и в России активно развивается инфраструктура сектора. Номинация отмечает лучшие организации и инициативы, работающие в этом направлении.

Голосование происходило в два этапа: сначала Экспертный клуб анализировал заявки и формировал шорт-листы, а после Экспертный совет из 5000 специалистов в области интернет-технологий их оценивал и выбирал трех победителей. Кроме того, в этом году четвертого лауреата в каждой номинации выбирал Искусственный интеллект. Всего на конкурс в этом году было подано 1097 проектов.

Сервис Creative Russia Map или Карта креативных индустрий России представляет собой интерактивный онлайн-каталог инфраструктурных организаций сектора креативной экономики России. На сервисе, который стартовал в августе этого года, уже представлено свыше 160 инфраструктурных организаций и проектов по всей стране в виде структурированного каталога с возможностью гибкой фильтрации по целому ряду параметров (тип организации, виды деятельности, география и уровень — федеральный, региональный, муниципальный). Открытый онлайн-каталог помогает предпринимателям найти нужную организацию-партнера в сфере консалтинга, экспертизы, образования, лоббирования, инфоподдержки, нетворкинга и других. Сервис работает по принципу Википедии, где пользователи сами могут предлагать организации и таким образом расширять онлайн-каталог.

Также в этой номинации премии Рунета участвовал второй проект ФКИ — 100 Most Creative Russians – федеральный список 100 лидеров креативных индустрий России https://www.100mcr.com/.

“Есть три сквозных темы, которые пронизывают все креативные индустрии: защита интеллектуальной собственности, дизайн и IT. Мы с самого начала взяли вектор на развитие IT-решений для рынка. Это требует серьезной проработки проблемного поля в секторе, взаимодействия с широким кругом акторов. Прямо сейчас Федерация креативных индустрий готовит новый сервис, который выйдет в первом квартале следующего года. Очень ценно, что наш уже реализованный проект – Карта креативных индустрий России – отмечен Премией Рунета. Это подтверждает правильный выбор вектора деятельности”, – отметил генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов, получая на сцене позолоченную статуэтку Премии Рунета.

“Термин “креативные индустрии” для нашей страны относительно новый, но быстро завоевывает популярность. Ведь в его основе то, чем Россия всегда славилась, – творческий потенциал людей, умение видеть в обыденном мире прообразы будущего, рождать уникальные идеи, шедевры искусства, технологии, двигающие прогресс. Цифровой век обозначил новые тренды и горизонты для креативного класса. И хочется верить, что наша премия в номинации “Креативные индустрии” найдет лучших из лучших, чтобы отметить не только прорывные проекты, но и их рыночный потенциал”, – добавляет директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

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