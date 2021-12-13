«Культура.РФ» представила подкаст об истории художественных объединений

«Культура.РФ» представляет подкаст об истории художественных объединений второй половины XIX и начала ХХ века. Слушатели узнают о передвижниках и мирискусниках, обществах «Голубая роза» и «Ослиный хвост», Уновисе и других. Подкаст будет доступен в декабре эксклюзивно на платформе Яндекс.Музыка.

Подкаст состоит из 9 выпусков, каждый из которых рассказывает об истории одного объединения: как возникло общество и какие известные художники входили в его состав, какой концепции придерживались участники и какие принципы в искусстве отстаивали, как объединение проводило акции и выставки, а также что привело к его распаду. А в спецпроекте на портале собраны знаковые картины знаменитых участников этих обществ.

Ищите подкаст «Главные художественные объединения русского искусства» от портала «Культура.РФ» в разделе «Подкасты и книги» на Яндекс.Музыке.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.