Процедура оформления гражданства по репатриации: отзывы

Подданство Румынии открывает прекрасные перспективы перед человеком, ведь он по праву становится полноценным гражданином Европейского Союза. Работа, обучение, отдых – иммигранту предоставляются все блага и возможности.

Гражданство Румынии: как получить и что нужно делать

Трети населения Молдовы, немалой части россиянам и украинцам предоставляются льготы на оформления президентства страны, говорят юристы trust-group.pro. В конце 2009 года местными органами было разработано и усовершенствовано законодательство, куда были внесены поправки и уточнения, инициированы главой державы.

Президентом были предусмотрены основания, на основе которых иммигранты могут получить право официально жить на территории государства. Основное условие:

проживание в Румынии длительное время по ВНЖ;

заключение брака;

инвестирование в экономику.

Проще всего получить гражданство по праве рождения. Человек, который был рожден на территории страны, и при этом один из его родителей является гражданином страны, может беспрепятственно получить подданство. Такое же право предоставляется и усыновленным, и приемным детям.

Заключив брачный союз с румыном, можно получить подданство через 5 лет совместного проживания на территории страны. Фиктивные отношения строго наказуемые, если возникает малейшее подозрение, молодая семья оказывается под надзором, что грозит регулярными проверками. Подобные действия помогут определить, ведут ли люди совместный быт. В случае обмана, на иммигранта накладываются санкции, и грозит депортация.

Чтобы получить паспорт Румынии, многие обеспеченные соотечественники выбирают программу, связанную с инвестированием. При этом придется вложить круглую сумму в экономику страны, но сделать это может только владелец ВНЖ. Льготы иммигрантам не предоставляются, они обязаны проходить регистрацию, сдавать экзамен и произносить присягу.

Как оформить гражданство по репатриации: советы экспертов

Проще всего получить гражданство Румынии, восстановив его после утраты. Таким путем могут пойти дети и внуки бывших граждан страны. Румынский паспорт, полученный по программе репатриации, дает право проживать, учиться, лечиться и работать в любой из 27 стран Евросоюза, путешествовать в Канаду, США и Великобританию без визы.

Гражданство по репатриации – оформление паспорта по упрощенной системе без требованиям по срокам проживания и знания языка. При этом претенденты должны быть совершеннолетними, не иметь судимостей и прочих ограничений.

Основное условие – обязательное официальное доказательство родства с предками-румынами. При этом нужно знать традиции страны, культуру, уметь общаться на государственном языке, понимать речь.

Собрать документальное подтверждение можно самостоятельно. Достаточно человеку обратиться в государственные архивы, где хранятся все семейные документы и свидетельства рождения предков.

Проверка родословной займет немного времени, если обратиться за помощью к миграционным юристам. Упрощенная программа экономит не только время, но и деньги.

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