Провинциальные страсти на ТВЦ

Бизнес и карьера, честь и любовь — все смешалось в жизни героев новых сериалов «Моя земля» и «Город ромашек». Перед ними встанет непростой выбор и испытания, которые полностью изменят их жизнь.

Премьера картины «Моя земля» состоится в пятницу, 4 ноября. Остросюжетная мелодрама режиссера Натальи Хлопецкой с Ксенией Лукьянчиковой и Алексеем Матошиным в главных ролях не оставит равнодушным ни мужчин, ни женщин. Это история о Насте – совладелице успешной инвестиционной компании в одном из областных центров России. Однако гибель ее отца, директора бывшего совхоза, а теперь акционерного общества «Заря», заставляет ее бросить бизнес и отдать все силы спасению хозяйства и решению проблем односельчан. На этом пути ей придется столкнуться с предательством, угрозами, попытками рейдерских захватов… Но главной проблемой станет необходимость сделать выбор между двумя мужчинами, каждый из которых предан ей и хочет стать единственным в её жизни…

— Это история о том, когда у тебя рушится все вокруг. Про то, что ни при каких обстоятельствах не нужно опускать руки. Нужно верить в то, что рядом всегда есть люди, готовые прийти тебе на помощь, — говорит актриса Ксения Лукъянчикова. – Настя — такой же ярый борец за справедливость, как и я. Очень напористая, уверенная, не смотря на обстоятельства, добивается поставленной цели. Ее ждут много жизненных трудностей и перетурбаций, которые приведут ее к тому, к чему она шла большую часть своей жизни – к нормальным человеческим здоровым отношениям.

В воскресенье, 6 ноября, состоится премьера детектива «Город ромашек». В сериале можно будет увидеть Викторию Романенко, Никиту Дювбанова и Сергея Астахова. Никите досталась роль известного актера Андрея, которому необходимо срочно жениться. И кандидатуры лучше старой любви Нади из города Ромашкина просто нет. Однако девушка, ставшая соцработником, участвовать в этом шоу не желает. Чтобы заново завоевать ее сердце, Андрей помогает ухаживать за ее подопечными. И, совершено случайно, его актерский опыт помогают раскрыть преступление – его герои-следователи, которых актер играл много лет, помогут ему заметить важные улики…

— Сыграть актера — это особое удовольствие и задача. Андрей давно играет в сериалах суровых ментов, да так, что уже на уровне рефлексов впитал в себя «профессию». И вот внезапно появляется возможность реально воспользоваться своими способностями, — рассказывает Никита. – И мне нравятся истории, в которых главным местом действия являются маленькие города России. Они всегда как-то теплее мегаполисов, и по этому ощущению лично я очень скучаю.

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