«Новый Вавилон» оживёт под звуки музыки на показе в Музее кино

Культовый фильм 1929 года в сопровождении тапёра дополнит лекция о зарождении и традициях немого кино.

Для любителей живой музыки 25 июня в 15:00 в Музее кино на ВДНХ состоится показ с плёнки немого кинофильма «Новый Вавилон» Григория Козинцева и Леонида Трауберга в сопровождении тапёра. За инструментом — пианист Сергей Аксёнов, автор книги «Перебирая звуки и слова». На примере живого музыкального сопровождения гости вечера узнают о роли тапера в немом кинематографе. В предваряющей сеанс вводной лекции киновед Станислав Луговой расскажет о зарождении профессии таперов и превращения её в целую индустрию.

Также прозвучит история создания звука для «Нового Вавилона», имевшая очень большое значение для его создателей, избравших в качестве композитора мэтра классической музыки Дмитрия Шостаковича. Мероприятие пройдет в основном здании Музея на ВДНХ (пр-т Мира, 119, павильон № 36).

Фото предоставленно Музеем кино на ВДНХ

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