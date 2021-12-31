«Путешествие в Рождество»: Все площадки фестиваля на одной карте!

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Все площадки на одной карте: в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в приложении «Московский транспорт» собрана информация о локациях праздника.

путешествие в рождество

Гуляете по Москве и внезапно решили поменять маршрут? Захотелось окунуться в атмосферу волшебства и новогодней сказки? Решили покататься на коньках и заодно выбрать подарки друзьям и близким? Хочется перекусить чем-то особенным и попробовать новые оригинальные блюда от московских ресторанов? Все это можно найти на площадках традиционного московского фестиваля «Путешествие в Рождество», который проходит в столице до 9 января. А легко и быстро построить маршрут поможет приложение «Московский транспорт», где есть новая карта с адресами площадок.

В разделе «Путешествие в Рождество» приложения «Московский транспорт» (для этого нужно потянуть наверх нижнюю часть основной карты приложения) отмечены все 27 фестивальных площадок. Видя свое местоположение, легко найти по карте, например, какая площадка в данный момент расположена ближе всего к вам. После этого можно нажать на выбранную точку и узнать, что интересного предлагают гостям этой конкретной локации, точный адрес, где она расположена, а также построить варианты маршрута от того места, где вы сейчас находитесь, до фестивальной площадки, и, конечно, узнать время, которое понадобиться на дорогу. Из описаний, которые даются к каждой площадке, можно узнать о стиле, в котором она украшена, и уточнить время работы. Также на карте отмечены площадки, где работают бесплатные катки и дана информация о времени их работы. Важно только помнить, что катание организовано по сеансам, проход на катки осуществляется по предварительной регистрации, а сделать это можно на сайте «Московские сезоны».

И, конечно, обратите внимание, что все мероприятия фестиваля «Путешествие в Рождество» проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, а посетителям площадок необходимо придерживаться социальной дистанции и носить маски.

Подробную программу фестиваля «Путешествие в Рождество» можно посмотреть на сайте https://moscowseasons.com/festival/newyear2022 .

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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