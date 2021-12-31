Выставка произведений Владимира Галатенко (1949 – 2021) «Жизненный путь» в Российской академии художеств

14 января 2022 года Российская академия художеств представляет выставку произведений заслуженного художника РФ, члена-корреспондента РАХ Владимира Ивановича Галатенко (1949 – 2021) «Жизненный путь». Экспозицию составят около пятидесяти живописных и графических работ разных лет — городские и сельские пейзажи, композиции, посвященные воспоминаниям детства, работы из серии «Усадьба А.П. Чехова «Мелихово»

Владимир Галатенко. Большой дворец искусств

Владимир Галатенко. Дом поэта Исайчева

Владимир Галатенко. Мамин двор

Владимир Галатенко. Маост Александра III. Париж

Владимир Галатенко. Памяти мамы

Владимир Галатенко. Почтовый мостик

Владимир Галатенко. Мелехово. Усадебный двор

«Владимир Галатенко – типичный романтик, склонный не столько фиксировать различные состояния природы, сколько преображать и обобщать их в собственных лирических переживаниях. Его картины – продуманные, сложносоставные – можно условно назвать «видениями». Это своего рода живописный идеализм, погружающий нас в плавно и почти незаметно для глаза перетекающие цвета и формы, в световую и тоновую среду… В своих лучших вещах он остается поэтом цвета и света».

В.И. Галатенко родился в 1949 году в Лиманском районе Астраханской области. В 1972 году окончил Астраханское художественное училище, в 1983 – факультет прикладного искусства Московского текстильного института имени А.Н. Косыгина. Он участник свыше ста московских и международных выставок, автор художественного оформления павильонов ВДНХ, церемонии открытия и закрытия XXII Летних Олимпийских игр. Как художник-иллюстратор сотрудничал с журналами «Юность», «Сельская новь», «Московский журнал», являлся членом Редакционного совета и главным художником международного литературного альманаха «Человек на Земле», иллюстрировал десятки российских и зарубежных книжных изданий. В.И. Галатенко часто путешествовал, создавая многочисленные обширные циклы произведений, отличающихся утонченной фантазией и декоративностью. Пейзажные образы Астраханской области, Карелии, Сибири, Сахалина, Москвы и Подмосковья, Тбилиси, виды западноевропейских городов Гётеборга, Трира, Парижа передают уникальность авторского мироощущения.

Исследователи отмечают, что главным достижением художника стало создание степного астраханского пейзажа как типа. «Я родился в степи, на железнодорожном полустанке. Летом сорок градусов жары – норма, обыденность. В июне степь выгорала, становилась однородной, безликой. Зато весной, в апреле, на Пасху – буйство дивных в своей простодушной красоте трав. Поля крохотных белых и желтых степных тюльпанчиков, алых маков. Цветут дикие ирисы, бело-розовые вьюнки в тени обочин, в кустах полыни полыхают разноцветными огоньками так называемые лампадочки. Это сказочное богатство, ускользающее на глазах, характерную мимолетность хотелось запечатлеть. Если не зарисуешь – бесследно исчезнут», — вспоминал художник в интервью Т. Шехановой.

Видения цветов – детей богини Флоры – занимают важное место в творчестве художника как зримое явление красоты, загадочности и постоянного обновления земного бытия. Владимир Галатенко находит изысканное равновесие между точностью исследователя и поэзией живописца. Благородство художественного языка особенно явно в разработке темы Прекрасной Дамы как целостности внешнего и внутреннего совершенства.

Большое значение для творчества художника имел графический цикл интерьеров и пейзажей музея-усадьбы А.П. Чехова «Мелихово». В этих листах Галатенко находит особенно выразительное сочетание поэтического восприятия и лаконичности пластического решения. Художник выходит за рамки прямой изобразительности. Образы экспозиции музея, созданные им, передают живой дух чеховской усадьбы.

В последние годы художник обращался к событиям военного времени. В картине «Памяти моей мамы» изображена простая русская женщина, утомленная прозаичным, тяжелым, но незаменимым трудом на железной дороге. Лишенное пафоса полотно преисполнено суровой героики, что подчеркивает цветовая ограниченность палитры и лаконичность рисунка. Владимир Галатенко предполагал создать целую серию произведений о тружениках тыла в годы Великой Отечественной войны.

Ощущая живое биение жизни и постоянную связь с малой и великой Родиной, художник передал часть своих работ для создания в родном селе Яндыки музейно-выставочного центра – филиала Астраханской государственной картинной галереи им. П.М. Догадина, сотрудничал с Всероссийским общественным благотворительным Фондом Алексея Фатьянова, с «Национальным АРТийским движением России», с Тюменским региональным общественным Благотворительным фондом «Возрождение Тобольска», с Фондом поддержки культуры, народных промыслов и ремесел «Возвращение к истокам» в Нижегородской области.

В знак признания заслуг перед отечественной культурой В. Галатенко удостоен медали Российской Академии художеств (2019). Его имя внесено в энциклопедию «Художники детской книги СССР. 1945-1991», в Европейскую энциклопедию «Художники всех времен и народов» (т. 57, Мюнхен-Лейпциг, 2008). Творчество В.И. Галатенко занимает достойное место в пространстве российского изобразительного искусства.

Выставка работает до 23 января.

Материал подготовлен на основе статьи Вильяма МЕЙЛАНДА

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