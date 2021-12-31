Выставка произведений Владимира Галатенко (1949 – 2021) «Жизненный путь» в Российской академии художеств

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14 января 2022 года Российская академия художеств представляет выставку произведений заслуженного художника РФ, члена-корреспондента РАХ Владимира Ивановича Галатенко (1949 – 2021) «Жизненный путь». Экспозицию составят около пятидесяти живописных и графических работ разных лет — городские и сельские пейзажи, композиции, посвященные воспоминаниям детства, работы из серии «Усадьба А.П. Чехова «Мелихово»

В.И.Галатенко (1949-2021). Большой Дворец искусств

Владимир Галатенко. Большой дворец искусств

В.И.Галатенко (1949-2021). Дом поэа Исайчева. картон, темпера. 61 х 91,5

Владимир Галатенко. Дом поэта Исайчева

В.И.Галатенко (1949-2021). Мамин двор

Владимир Галатенко. Мамин двор

В.И.Галатенко (1949-2021). Мост Александра III. Париж

Владимир Галатенко. Маост Александра III. Париж

В.И.Галатенко (1949-2021). Памяти мамы. 015. холст, масло. 90 x 120

Владимир Галатенко. Памяти мамы

живопись

Владимир Галатенко. Почтовый мостик

В.И.Галатенко (1949-2021).Мелихово. Усадебный двор. 2001. Бумага. акрил, акварель, гуашь

Владимир Галатенко. Мелехово. Усадебный двор

«Владимир Галатенко – типичный романтик, склонный не столько фиксировать различные состояния природы, сколько преображать и обобщать их в собственных лирических переживаниях. Его картины – продуманные, сложносоставные – можно условно назвать «видениями». Это своего рода живописный идеализм, погружающий нас в плавно и почти незаметно для глаза перетекающие цвета и формы, в световую и тоновую среду… В своих лучших вещах он остается поэтом цвета и света».

В.И. Галатенко родился в 1949 году в Лиманском районе Астраханской области. В 1972 году окончил Астраханское художественное училище, в 1983 – факультет прикладного искусства Московского текстильного института имени А.Н. Косыгина. Он участник свыше ста московских и международных выставок, автор художественного оформления павильонов ВДНХ, церемонии открытия и закрытия XXII Летних Олимпийских игр. Как художник-иллюстратор сотрудничал с журналами «Юность», «Сельская новь», «Московский журнал», являлся членом Редакционного совета и главным художником международного литературного альманаха «Человек на Земле», иллюстрировал десятки российских и зарубежных книжных изданий. В.И. Галатенко часто путешествовал, создавая многочисленные обширные циклы произведений, отличающихся утонченной фантазией и декоративностью. Пейзажные образы Астраханской области, Карелии, Сибири, Сахалина, Москвы и Подмосковья, Тбилиси, виды западноевропейских городов Гётеборга, Трира, Парижа передают уникальность авторского мироощущения.

Исследователи отмечают, что главным достижением художника стало создание степного астраханского пейзажа как типа. «Я родился в степи, на железнодорожном полустанке. Летом сорок градусов жары – норма, обыденность. В июне степь выгорала, становилась однородной, безликой. Зато весной, в апреле, на Пасху – буйство дивных в своей простодушной красоте трав. Поля крохотных белых и желтых степных тюльпанчиков, алых маков. Цветут дикие ирисы, бело-розовые вьюнки в тени обочин, в кустах полыни полыхают разноцветными огоньками так называемые лампадочки. Это сказочное богатство, ускользающее на глазах, характерную мимолетность хотелось запечатлеть. Если не зарисуешь – бесследно исчезнут», — вспоминал художник в интервью Т. Шехановой.

Видения цветов – детей богини Флоры – занимают важное место в творчестве художника как зримое явление красоты, загадочности и постоянного обновления земного бытия. Владимир Галатенко находит изысканное равновесие между точностью исследователя и поэзией живописца. Благородство художественного языка особенно явно в разработке темы Прекрасной Дамы как целостности внешнего и внутреннего совершенства.

Большое значение для творчества художника имел графический цикл интерьеров и пейзажей музея-усадьбы А.П. Чехова «Мелихово». В этих листах Галатенко находит особенно выразительное сочетание поэтического восприятия и лаконичности пластического решения. Художник выходит за рамки прямой изобразительности. Образы экспозиции музея, созданные им, передают живой дух чеховской усадьбы.

В последние годы художник обращался к событиям военного времени. В картине «Памяти моей мамы» изображена простая русская женщина, утомленная прозаичным, тяжелым, но незаменимым трудом на железной дороге. Лишенное пафоса полотно преисполнено суровой героики, что подчеркивает цветовая ограниченность палитры и лаконичность рисунка. Владимир Галатенко предполагал создать целую серию произведений о тружениках тыла в годы Великой Отечественной войны.

Ощущая живое биение жизни и постоянную связь с малой и великой Родиной, художник передал часть своих работ для создания в родном селе Яндыки музейно-выставочного центра – филиала Астраханской государственной картинной галереи им. П.М. Догадина, сотрудничал с Всероссийским общественным благотворительным Фондом Алексея Фатьянова, с «Национальным АРТийским движением России», с Тюменским региональным общественным Благотворительным фондом «Возрождение Тобольска», с Фондом поддержки культуры, народных промыслов и ремесел «Возвращение к истокам» в Нижегородской области.

В знак признания заслуг перед отечественной культурой В. Галатенко удостоен медали Российской Академии художеств (2019). Его имя внесено в энциклопедию «Художники детской книги СССР. 1945-1991», в Европейскую энциклопедию «Художники всех времен и народов» (т. 57, Мюнхен-Лейпциг, 2008). Творчество В.И. Галатенко занимает достойное место в пространстве российского изобразительного искусства.

Выставка работает до 23 января.

Материал подготовлен на основе статьи Вильяма МЕЙЛАНДА

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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