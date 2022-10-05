Пять педагогов из Подмосковья стали лауреатами премии лучшим преподавателям музыкального искусства

Приказом Министра культуры РФ Ольги Любимовой присуждены премии лучшим преподавателям музыкального искусства. Лауреатами стали 150 педагогов со всей страны, в том числе и из Московской области.

Обладатели премии в размере 500 тыс. рублей:

Летюк Наталья Викторовна, преподаватель по классу органа, Детская школа искусств г. Видное;

Максимова Валерия Ивановна, преподаватель народного пения, Дедовская музыкальная школа г.о. Истра;

Яковлева Лариса Феофиловна, преподаватель по классу скрипки, Детская музыкальная школа г. Электросталь.

Обладатели премии в размере 1 млн. рублей:

Зорькин Роман Александрович, преподаватель по классу гитары, Московский областной музыкальный колледж имени А.Н. Скрябина;

Федоров Максим Александрович, преподаватель по классу народных инструментов, Московский Губернский колледж искусств.

Премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства вручаются впервые. Они учреждены по указу Президента Российской Федерации.

Претендовать на такие премии могут учителя, чей стаж педагогической работы в области музыкального искусства составляет не менее трех лет. Для преподавателей, работающих в детских музыкальных школах, школах искусств и хоровых школах, ежегодно предусмотрено 100 премий по 500 тыс. рублей. Для тех, кто преподает в музыкальных колледжах и вузах, – 50 премий по 1 млн рублей.

Премии присуждаются за высокие результаты в профессиональной деятельности. Оценивает эти результаты специальная комиссия, которую формирует Министерство культуры РФ. Конкурс проводится по следующим критериям:

наличие разработанных и внедренных за последние три года авторских методов, подходов и технологий в образовательном процессе, признанных профессиональным сообществом;

ученики с высокими результатами обучения (лауреаты и дипломанты общероссийских и международных конкурсов, получатели грантов в области музыкального исполнительства, свыше 30% выпускников, продолживших обучение на более высоком уровне образования, и др.);

участие преподавателя в качестве исполнителя в концертных программах и других творческих мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровня.

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