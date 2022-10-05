Министр культуры и туризма Московской области поздравил преподавателей детских школ искусств и колледжей сферы культуры с Днем учителя

5 октября 2022 года в стране отмечается День учителя.

В Московской области 187 образовательных организаций сферы культуры: 183 детские школы искусств, в которых обучается почти 100 тысяч человек, и 4 государственных профессиональных образовательных учреждения, готовящих около 2 тысяч студентов.

«Свыше 6 тысяч преподавателей в детских школах искусств и более 600 – в колледжах сферы культуры региона – передают своим воспитанникам знания и опыт, дарят подрастающим поколениям не только радость познания, но и радость творчества, – сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов. – Работа преподавателя требует колоссального терпения и постоянного профессионального совершенствования, а лучшая награда за этот труд – достижения учеников. Желаю, чтобы новых достижений и творческих побед было много!

Поздравляю преподавателей детских школ искусств и колледжей с Днем учителя! Вы несете детям знания, воспитываете в них лучшие качества, вкус и любовь к искусству. Желаю вам успехов, здоровья, оптимизма, плодотворной работы и реализации всех профессиональных замыслов».

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