Пятый канал в лидерах национального вещания

Пятый входит в ТОП — 4 среди федеральных каналов в базовых аудиториях «Все 18+» и «Все 4+». С января по ноябрь 2021 года включительно доля канала в ключевой аудитории «Все 25-59» составляет 6,3%, что на 0,1 пункта выше аналогичного периода прошлого года. Более заметный рост доли канала зафиксирован среди зрителей старше 18 лет. По сравнению с показателями 2020 года, в январе-ноябре текущего года доля выросла с 6,8% до 7,2%. В июле был поставлен исторический рекорд канала – 7,6%. В уходящем году телезрительницы в возрастном сегменте «25-59» проявляли особый интерес к вечернему эфиру по будням. В тайм-слоте 19:00-00:00 Пятый канал занимает второе место среди федеральных телеканалов с долей 8,6%.

Пятый канал в очередной раз доказал свое абсолютное лидерство среди федеральных телеканалов по среднесуточному времени просмотра в целевой аудитории «Все 25-59». По итогам одиннадцати месяцев 2021 года показатель составляет 103 минуты, а это на 5 минут выше показателей 2020 года. В августе этого года был поставлен рекорд — телезрители проводили с Пятым 110 минут в сутки. За два последних года эта цифра выросла на 12 минут.

ИЗВЕСТИЯ и ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ

Итоги дня телезрители подводят в полночь с программой «Известия. Итоговый выпуск». Информационные выпуски новостей сохранили высокие позиции и по будням обеспечили Пятому каналу второе место среди всех федеральных каналов с долей 9,7% в аудитории «Все 18+». Также вторую позицию в рейтинге телесмотрения среди национальных вещателей занимает и программа «Известия. Главное» по субботам с долей 8,3% в возрастном сегменте старше 18-ти лет. Информационные выпуски «Известий» — это оперативное информирование о самых важных событиях в России и мире, прямые включения, собственные съемки, непредвзятый подход к выбору тем и сюжетов, яркая и современная подача информации.

Легендарные «АЛЫЕ ПАРУСА» на международной арене

Легендарный праздник выпускников «Алые паруса» — событие, которого с замиранием в сердце ждут тысячи выпускников школ. Пятый канал ежегодно ведет трансляцию праздника, который проходит в Санкт-Петербурге. Традиция встречать первый рассвет взрослой жизни вместе с бригом под алыми парусами зародилась в 1968 году. После многолетнего перерыва выпускной был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

«Алые паруса-2020» завоевали 4 золота и 1 серебро на престижном мировом конкурсе Global Eventex Awards. Праздник выпускников был признан лучшим и награжден золотом в номинациях «Арт-событие», «Праздничное мероприятие», «Культурное событие» и «Музыкальное событие», а серебряную награду получил в номинации «Прямая трансляция». Организаторы премия Global Eventex Awards сравнивают ее с «Оскаром» и «Эмми» в своей области и вручают авторам лучших проектов за выдающиеся достижения в сфере событийного маркетинга и эффективное использование инновационных технологий в организации мероприятий высочайшего качества. Во всем мире на всех доступных площадках «Алые паруса-2021» посмотрели почти 100 000 000 человек.

Награды Пятого канала

Пятый стал обладателем шести наград конкурса «МедиаБренд». Призовые места получили детективная продукция от Пятого канала, презентация и ролики «Новогодние ID» и проект «АПКиТ», прект «Новогодние айдишки» и онлайн-презентация «С первых секунд». видеопрезентация «Церемония АПКиТ». Также канал одержал победу в конкурсе «Лучшая event-команда, сертифицированная АКМР» в четырех номинациях. Серебро принесла Пятому международная премия в сфере телевизионного промоушна, дизайна и маркетинга «Promax Asia 2021». Награда получена в номинации «Best Drama Campaign» — «Лучшая драматическая кампания» за промо к сериалу.

Рост аудитории в интернете

В 2021 году, по данным сервиса «Яндекс Метрика» посещаемость сайта Пятого канала составила порядка 74 млн уникальных пользователей, что на 17,1% больше по сравнению с предыдущим годом. Количество просмотров материалов сайта возросло более чем на 20% и на сегодняшний день достигло 360 миллионов.

Количество подписчиков в официальных аккаунтах Пятого канала в социальных сетях и у официальных Youtube — каналов Пятого увеличилось более, чем на 50%. Летом у Youtube — каналов Пятого зафиксирован 11-кратный рост дохода к уровню 2020 года. Суммарное число просмотров на конец лета достигло рубежа в 1 млрд 750 млн.

Социальная миссия Пятого канала

Возможность помогать людям, вдохновлять, мотивировать и дарить надежду много лет является одним из приоритетных направлений развития канала. Каждую неделю Пятый рассказывает историю ребенка, которому необходимо дорогостоящее лечение. За время существования проекта «День добрых дел» в благотворительные фонды поступило более 4,5 миллиарда рублей, что помогло спасти сотни жизней. Герои программы «День ангела» — воспитанники детских домов, которые мечтают о любящих родителях и дружной семье. Исполнить это желания им помогает Пятый канал. За время существования проекта приемных родителей обрели 312 человек. Недавно канал стал победителем в специальной номинации «Лучший импакт-проект» «За системные проекты, несущие прямой импакт» премии «Управление изменениями. Визионеры».

В этом году сразу три новых социальных проекта выходили в эфире Пятого: «Возможно все», «Знание-сила» и «Ты сильнее». Еще один значимый импакт-проект — ежегодная онлайн трансляция Премии АПКиТ. Проект занял 3 место в номинации The new physical event самого значимого Международного событийного фестиваля BEA World — 2021.

Рекордное количество премьерных эпизодов сериального контента

В 2021 году Пятый канал снял рекордное количество премьерных эпизодов сериального контента – почти 500 серий. Проекты канала востребованы на международных площадках Amazon Prime и Tubi TV, а также в Америке, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Ирландии, Азии и странах СНГ.

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