Работы Анны Грековой, Анастасии Немоляевой, Надежды Уваровой и Алексея Якименко представят в галерее ВСЕКОХУДОЖНИК

19 октября Выставочное объединение ВСЕКОХУДОЖНИК и РОО «Мастер-Класс» проводят выставку «Между нами». На выставке будут представлены работы 4 художников: Анны Грековой, Анастасии Немоляевой, Надежды Уваровой и Алексея Якименко. Это уже третья выставка камерного и неформального объединения четырёх художников.

«Мы когда-то одноклассники, трое из нас (Анна, Надежда и Алексей) закончили Строгановку, Анастасия — ГИТИС (РАТИ). Мы разные. Разные люди, разные художники. Общий культурный фон — главное, что нас объединяет. Другой общий момент — отношение к изобразительному искусству как способу гармонизировать мир вокруг нас. Эти параллели определяют некоторое, когда-то неожиданное для нас самих сходство пластического языка и близкую образность несмотря на то, что мы показываем очень разное — от графики до прикладного искусства. Всё, что мы здесь показываем — не для музея, другого большого общественного пространства. Это камерные вещи для людей рядом с нами. Так видим. Так работаем», – с любовью к этому миру, Анна Грекова, Анастасия Немоляева, Надежда Уварова, Алексей Якименко.

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