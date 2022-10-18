20 и 21 октября Московский Губернский театр и Губернаторский оркестр Московской области представят новый музыкальный спектакль «Джаз-комедия».

Эта история могла бы произойти на любой вечерней пешеходной улице Москвы, где играют группы уличных музыкантов, смеются девушки, встречаются и расстаются влюбленные пары. Там, где живет «неофициальная», неизвестная до поры музыка. Там, где умеют мечтать и верят в свою мечту.

В центре истории – команда молодых уличных музыкантов. Однажды лидер этой группы увидит на афише певицу и влюбится в этот образ, дающий ему энергию для творчества. Случай приведет его в оркестр, где поет та самая девушка его мечты. Наш герой предпримет поистине титанические усилия, чтобы создать совместную программу своих музыкантов с этим оркестром. Станет ли «мечта» с афиши реальностью, или его судьба и любовь находились все это время рядом?

Режиссер Алла Решетникова создала современную интерпретацию главной темы музыкальных ретро-комедий эпохи зарождения советского джаза. «Джаз-комедия» – это в том числе и дань уважения творцам 20-40-х годов прошлого века, спектакль, воспевающий молодое искусство, дерзость творчества, жажду художника делиться с миром своим талантом.

Масштабные музыкальные номера, современная хореография, джаз, степ, оригинальное звучание любимых мелодий и новые голоса рассказывают историю о невероятной силе и красоте истинного таланта, способной менять мир и жизнь каждого. О том, что творчество – это и муки, и сомнения, но и огромное счастье.

Начало спектакля в 19.00.

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