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Домой366INFO.RUРадио DFM начинает вещание в трех городах Ставрополья

Радио DFM начинает вещание в трех городах Ставрополья

editor
By editor
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Радиостанция DFM победила в конкурсе на право осуществлять наземное эфирное вещание на радиочастоте 87,8 МГц в городах Ставропольского края: Ставрополе, Михайловске и Невинномысске.

Об этом стало известно 26 февраля 2025 года по итогам заседания Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию.

Концепцию вещания представил генеральный директор ООО «Компания «Ставропольские телесистемы» Николай Петров при поддержке ведущих утреннего шоу и музыкальных программ на радиостанции DFM Юли Паго и Дмитрия Попова.

«Победа в конкурсе на радиовещание в Ставрополе для нас значимое событие – это не просто победа, а важный шаг к расширению сети DFM в Ставропольском крае. Мы искренне благодарны «Русской Медиагруппе», Юле Паго, Дмитрию Попову и всем сотрудникам радиостанции за их поддержку и профессионализм. Это событие вдохновляет нас на новые свершения и укрепляет нашу веру в то, что музыка DFM объединяет сердца», – отметил Николай Петров.

С запуском нового вещания потенциальная аудитория радиостанции DFM увеличится на 784 600 человек.

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