Детектив «Изгой. Нечисть» вышел в финал XII Премии АПКиТ

Сериал «Изгой. Нечисть» претендует на победу в номинации «Лучший мини-сериал на ТВ (1-4 серии)». Премьерный показ детектива стал эфирным событием 3 марта 2024 года и занял первое место в ключевой для канала аудитории «Все 25-59» в тайм слоте 12:00-15:38.

Четыре премьерные серии рассказали продолжение истории Жоры Белонога. Первый сезон стал для героя настоящим испытанием: потеря близких, несправедливое обвинение в убийстве, возвращение любимой женщины, которая его когда-то предала. Но время идет, теперь Жора помогает своему отцу развивать рыболовецкий бизнес, они вместе строят новый дом. Георгий с женой готовятся стать родителями. Оксана всеми силами пытается удержать на плаву семейное дело своего приемного отца, однако решительно отвергает предложение Карины Ягайловой заняться контрабандой оружия. Бизнес-леди, которая известна в преступном мире как Баба-Яга, привыкла всегда добиваться своего и объявляет войну Оксане и всему маленькому городку. Чтобы защитить свою семью и вернуть мир и покой, Белоногу придется вспомнить свое оперативное прошлое и наказать преступников.

Андрей Фролов, исполнитель главной роли в сериале «Изгой. Нечисть»:

— Сценарий второго сезона мне показался очень интересным с неординарным подходом к его написанию. В нем есть необычные персонажи с прозвищами Яга, Лихо и Кащей, которые создают ощущение определенной сказочности. К тому же фильм заставляет, посмотреть, как происходит в душе человека преодоление чего-либо. В фильме очень много живых эмоций.

В съемках также приняли участие Глафира Козулина, Алексей Нилов, Мирон Проворов и другие актеры.