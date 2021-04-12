Распространенность фальшивых работ русских художников погубит арт-рынок

Крупнейшая независимая лаборатория экспертизы произведений искусства НИНЭ им. П.М.Третьякова оценивает, что более 55 % произведений искусства русских художников при экспертизе оказываются фальшивыми, при этом среди работ авторов шестидесятников насчитывается более 60 % подделок.
«На основе результатов наших исследований, а также анализируя опыт коллег, мы составили свой рейтинг самых подделываемых авторов 1960‑х годов, — отмечает начальник отдела научных проектов Екатерина Пономаренко – Так, особо популярны сейчас среди фальсификаторов работы В.Г. Вейсберга, Д.М. Краснопевцева, А.Т. Зверева и Е.Л. Рухина. Соответствующий рейтинг мы составили по проведению 16-тысячной экспертизы в нашей лаборатории».
Рост запросов на экспертизу предметов искусства – графики, живописи и декоративно-прикладного искусства – увеличился за 2020 год на 14,5%. Но доля подделок или копий оригинальных произведений искусства остается стабильной на протяжении 13 лет: от 40 до 55 % отданных на экспертизу произведений оказываются фальшивыми.
«За 13 лет нашей экспертизы мы выдали порядка 11 800 заключений о подлинности, включая заключения по химии, а также отрицательные заключения, необходимые для возвратов вещей продавцу. Таким образом, из порядка 16 000 исследованных предметов около 9 000 не подтвердились. – рассказывает со-основатель НИНЭ им. П.М. Третьякова Александр Попов – Такая нестабильная ситуация на арт-рынке выработала очень полезную привычку у покупателей требовать экспертное заключение о предмете искусства, но пока только в России. Аукционные дома и галереи с мировым именем, для которых важен их имидж и которые ценят свое имя, не будут предлагать клиентам произведения без экспертизы. Но в Европе и в США экспертов по русским художникам почти нет. Поэтому дилерам и аукционным домам приходится ориентироваться на провенанс и описания работ, которые элементарно подделать».
Следует отметить, что НИНЭ им. П.М. Третьякова – крупнейшая независимая экспертиза в России существует с 2008 года, проверяет более 1500 работ в год, сотрудничает со всеми основными музеями России и многими галереями, и аукционными домами мира.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.