Распространенность фальшивых работ русских художников погубит арт-рынок

Круп­ней­шая неза­ви­си­мая лабо­ра­то­рия экс­пер­ти­зы про­из­ве­де­ний искус­ства НИНЭ им. П.М.Третьякова оце­ни­ва­ет, что более 55 % про­из­ве­де­ний искус­ства рус­ских худож­ни­ков при экс­пер­ти­зе ока­зы­ва­ют­ся фаль­ши­вы­ми, при этом сре­ди работ авто­ров шести­де­сят­ни­ков насчи­ты­ва­ет­ся более 60 % подделок.

«На осно­ве резуль­та­тов наших иссле­до­ва­ний, а так­же ана­ли­зи­руя опыт кол­лег, мы соста­ви­ли свой рей­тинг самых под­де­лы­ва­е­мых авто­ров 1960‑х годов, — отме­ча­ет началь­ник отде­ла науч­ных про­ек­тов Ека­те­ри­на Поно­ма­рен­ко – Так, осо­бо попу­ляр­ны сей­час сре­ди фаль­си­фи­ка­то­ров рабо­ты В.Г. Вейс­бер­га, Д.М. Крас­но­пев­це­ва, А.Т. Зве­ре­ва и Е.Л. Рухи­на. Соот­вет­ству­ю­щий рей­тинг мы соста­ви­ли по про­ве­де­нию 16-тысяч­ной экс­пер­ти­зы в нашей лаборатории».

Рост запро­сов на экс­пер­ти­зу пред­ме­тов искус­ства – гра­фи­ки, живо­пи­си и деко­ра­тив­но-при­клад­но­го искус­ства – уве­ли­чил­ся за 2020 год на 14,5%. Но доля под­де­лок или копий ори­ги­наль­ных про­из­ве­де­ний искус­ства оста­ет­ся ста­биль­ной на про­тя­же­нии 13 лет: от 40 до 55 % отдан­ных на экс­пер­ти­зу про­из­ве­де­ний ока­зы­ва­ют­ся фальшивыми.

«За 13 лет нашей экс­пер­ти­зы мы выда­ли поряд­ка 11 800 заклю­че­ний о под­лин­но­сти, вклю­чая заклю­че­ния по химии, а так­же отри­ца­тель­ные заклю­че­ния, необ­хо­ди­мые для воз­вра­тов вещей про­дав­цу. Таким обра­зом, из поряд­ка 16 000 иссле­до­ван­ных пред­ме­тов око­ло 9 000 не под­твер­ди­лись. – рас­ска­зы­ва­ет со-осно­ва­тель НИНЭ им. П.М. Тре­тья­ко­ва Алек­сандр Попов – Такая неста­биль­ная ситу­а­ция на арт-рын­ке выра­бо­та­ла очень полез­ную при­выч­ку у поку­па­те­лей тре­бо­вать экс­перт­ное заклю­че­ние о пред­ме­те искус­ства, но пока толь­ко в Рос­сии. Аук­ци­он­ные дома и гале­реи с миро­вым име­нем, для кото­рых важен их имидж и кото­рые ценят свое имя, не будут пред­ла­гать кли­ен­там про­из­ве­де­ния без экс­пер­ти­зы. Но в Евро­пе и в США экс­пер­тов по рус­ским худож­ни­кам почти нет. Поэто­му диле­рам и аук­ци­он­ным домам при­хо­дит­ся ори­ен­ти­ро­вать­ся на про­ве­нанс и опи­са­ния работ, кото­рые эле­мен­тар­но подделать».

Сле­ду­ет отме­тить, что НИНЭ им. П.М. Тре­тья­ко­ва – круп­ней­шая неза­ви­си­мая экс­пер­ти­за в Рос­сии суще­ству­ет с 2008 года, про­ве­ря­ет более 1500 работ в год, сотруд­ни­ча­ет со все­ми основ­ны­ми музе­я­ми Рос­сии и мно­ги­ми гале­ре­я­ми, и аук­ци­он­ны­ми дома­ми мира.

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