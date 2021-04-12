День космонавтики – повод задуматься о техническом творчестве для детей

60-летие поле­та Юрия Гага­ри­на — хоро­ший повод вспом­нить о побе­дах нашей стра­ны и рос­сий­ской нау­ки, а так­же поду­мать о том, как раз­ви­вать­ся и побеж­дать сего­дня. Роль нау­ки в раз­ви­тии чело­ве­че­ства неоспо­ри­ма. Тему доступ­но­сти тех­ни­че­ско­го твор­че­ства под­нял в сво­ем инста­гра­ме Народ­ный артист Рос­сии Дмит­рий Пев­цов, назвав­ший День кос­мо­нав­ти­ки празд­ни­ком меч­ты и науки.

Как выяс­ни­лось, Пев­цов и сам чуть не отпра­вил­ся в кос­мос в нача­ле 2000‑х, при­няв уча­стие в про­ек­те съе­мок кино на насто­я­щей кос­ми­че­ской стан­ции: «Пре­крас­ная идея была сни­мать арти­стов на насто­я­щей кос­ми­че­ской стан­ции. Мы про­шли меди­цин­ский кон­троль, начал­ся отбор. Поле­теть в кос­мос тогда не полу­чи­лось, но меч­та об этом все­гда со мной».

- Испол­нить меч­ту помо­га­ет нау­ка, — счи­та­ет Дмит­рий Пев­цов, — она дви­жет чело­ве­че­ство впе­ред. И наши рус­ские уче­ные – впе­ре­ди мно­гих! Бла­го­да­ря им мы не толь­ко в кос­мос поле­те­ли пер­вы­ми, но и пер­вы­ми справ­ля­ем­ся с пан­де­ми­ей. Я даже немно­го зави­дую сей­час тем ребя­там, что зани­ма­ют­ся нау­кой с само­го дет­ства – какие сей­час тех­ни­че­ские круж­ки, при­бо­ры, тех­но­ло­гии – зака­ча­ешь­ся! Недав­но с помо­щью дан­ных с кос­ми­че­ских сним­ков меж­ду­на­род­ная дет­ская коман­да откры­ла новый ост­ров в Арк­ти­ке. Уди­ви­тель­но, прав­да? Зада­вай­те вопро­сы, иссле­дуй­те этот мир, гры­зи­те гра­нит нау­ки, удив­ляй­те весь мир! Будь­те первыми!

Год науки без технологий невозможен

Напом­ним, 2021 год объ­яв­лен годом нау­ки и тех­но­ло­гий. По оцен­кам экс­пер­тов, сей­час в Рос­сии наблю­да­ет­ся ряд про­блем: недо­ста­точ­ный при­ток моло­де­жи в сфе­ру высо­ких тех­но­ло­гий, низ­кий сред­ний балл ЕГЭ посту­па­ю­щих на инже­нер­но-тех­но­ло­ги­че­ские направ­ле­ния, мало моло­деж­ных тех­но­ло­ги­че­ских стар­та­пов, недо­ста­точ­но моло­дых кад­ров в тех­но­ло­ги­че­ских ком­па­ни­ях, нет обще­до­ступ­ных и спра­вед­ли­вых соци­аль­ных лиф­тов для тех­но­ло­ги­че­ски-ори­ен­ти­ро­ван­ной моло­де­жи, не все талан­ты в сфе­ре тех­но­ло­гий име­ют шанс быть заме­чен­ны­ми и поддержанными.

- Раз­ви­тие нау­ки и обес­пе­че­ние доступ­но­сти для детей уча­стия в круж­ках тех­ни­че­ско­го твор­че­ства по месту житель­ства – зада­ча кос­ми­че­ско­го мас­шта­ба. Имен­но из таких круж­ков появ­ля­лись Коро­ле­вы и дру­гие успеш­ные уче­ные, выво­дя­щие стра­ну на орби­ту успе­ха, — гово­рит Дмит­рий Пев­цов. – Нам необ­хо­ди­мо дать раз­вить­ся талан­там детей, дети рас­тут быст­ро, а с ними будет рас­ти и рос­сий­ская нау­ка. Нуж­но созда­вать новую моду – на нау­ку и тех­но­ло­гии, а не на тупое бло­гер­ство и уме­ние хай­по­вать. Важ­но обес­пе­чить доступ к тех­ни­че­ско­му твор­че­ству каж­до­му ребен­ку: пере­ори­ен­ти­ро­вать детей от бло­гер­ства к нау­ке и тех­ни­ке – кос­ми­че­ская зада­ча по нашим временам

Государственные «детские» задачи

Пра­ви­тель­ство сей­час раз­ра­ба­ты­ва­ет Стра­те­гию соци­аль­но-эко­но­ми­че­ско­го раз­ви­тия Рос­сии. Она долж­на опре­де­лить пути реше­ния задач, постав­лен­ных в июль­ском ука­зе Вла­ди­ми­ра Пути­на «О наци­о­наль­ных целях раз­ви­тия Рос­сий­ской Феде­ра­ции на пери­од до 2030 года». На дан­ный момент в этом доку­мен­те нет систем­но­го про­ек­та по выяв­ле­нию, раз­ви­тию и сопро­вож­де­нию талан­тов в тех­но­ло­ги­че­ской сфе­ре. А ведь от реше­ния этой зада­чи напря­мую зави­сит успех стра­те­гий «тех­но­ло­ги­че­ско­го прорыва».

Пока наши шко­лы, к сожа­ле­нию, при­о­ри­те­та­ми для себя видят натас­ки­ва­ние детей в рам­ках ЕГЭ и Все­рос­сий­ских про­ве­роч­ных работ, став­ших огра­ни­чи­ва­ю­щей клет­кой для раз­ви­тия тех­ни­че­ско­го твор­че­ства и во мно­гом стрес­со­вым фак­то­ром для детей.

Дирек­тор по стра­те­ги­че­ско­му раз­ви­тию Круж­ко­во­го дви­же­ния НТИ, пред­се­да­тель комис­сии Обще­ствен­ной пала­ты РФ по раз­ви­тию дошколь­но­го, школь­но­го, сред­не­го про­фес­си­о­наль­но­го обра­зо­ва­ния и про­све­ти­тель­ской дея­тель­но­сти Ната­лья Кра­вчен­ко счи­та­ет важ­ным менять приоритеты.

- В этом году испол­ня­ет­ся 100 лет круж­ко­во­му дви­же­нию Рос­сии, исто­рию кото­ро­го отсчи­ты­ва­ют с момен­та появ­ле­ния пер­вых мас­со­вых пла­нер­ных круж­ков. Имен­но в подоб­ных круж­ках когда-то начи­на­ли свой путь буду­щие гени­аль­ные иссле­до­ва­те­ли, кон­струк­то­ра, уче­ные Сер­гей Коро­лев, Миха­ил Тихо­нра­вов, Юрий Побе­до­нос­цев и мно­гие дру­гие, — отме­ча­ет Ната­лья Кравченко.

Сего­дня зада­чу под­го­тов­ки в Рос­сии ново­го поко­ле­ния тех­но­ло­ги­че­ских лиде­ров, инже­не­ров, уче­ных реша­ет Круж­ко­вое дви­же­ние НТИ, кото­рое объ­еди­ня­ет уже более 300 000 школь­ни­ков, сту­ден­тов и настав­ни­ков во всех реги­о­нах стра­ны. Что­бы мас­шта­би­ро­вать успеш­ные «круж­ко­вые» прак­ти­ки и дать воз­мож­ность каж­до­му тех­но­ло­ги­че­ски ори­ен­ти­ро­ван­но­му школь­ни­ку рас­крыть свои талан­ты в «кос­ми­че­ской» и дру­гих сфе­рах, Пре­зи­дент Рос­сии Вла­ди­мир Вла­ди­ми­ро­вич Путин пору­чил создать сеть круж­ков по моде­ли Круж­ко­во­го дви­же­ния НТИ, кото­рая долж­на охва­тить как мини­мум 30 000 школ. Еще одно пору­че­ние гла­вы госу­дар­ства при­зва­но под­нять на все­рос­сий­ский уро­вень меж­дис­ци­пли­нар­ные сорев­но­ва­ния школь­ни­ков, где тема кос­мо­са неиз­мен­но явля­ет­ся одной и самых попу­ляр­ных. Речь идет не про­сто про мас­со­вость круж­ко­во­го дви­же­ния и бону­сы для талант­ли­вых ребят при поступ­ле­нии в вузы. Каче­ствен­ное выпол­не­ние этих пору­че­ний сов­мест­но с Мини­стер­ством про­све­ще­ния и Мини­стер­ством нау­ки и выс­ше­го обра­зо­ва­ния поз­во­лит запу­стить обще­до­ступ­ный и спра­вед­ли­вый соци­аль­ный лифт для моло­де­жи, гото­вой бороть­ся за тех­но­ло­ги­че­ское буду­щее нашей страны.

Фото – Кирилл ЖУРАВОК, Ири­на АБЗАЛОВА

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