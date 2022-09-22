Разновидности и ключевые особенности аппаратов УЗИ

Ультразвуковые установки для проведения диагностических процедур активно эксплуатируются во многих сферах медицины, обеспечивая возможность эффективного и своевременного выявления недугов внутренних органов. Сегодня их применяют в педиатрии и урологии, кардиологии и других отраслях. При этом существует большое разнообразие оборудования, отличающегося между собой по различным критериям (например, по типу корпуса или целевому назначению).

Признаки классификации

При покупке или аренде УЗИ аппарата медицинскому заведению (будь то небольшой диагностический кабинет или крупная клиника) необходимо учесть множество различных факторов. Но в первую очередь нужно подобрать наиболее подходящие модификации оборудования.

Его классификацию можно провести, исходя из различных признаков. Однако основными из них являются:

целевое назначение;

тип конструкции.

В соответствии с первым критерием диагностические УЗИ-аппараты разделяют на две категории:

Стационарные установки. Используются для эксплуатации на одном месте – в соответствующим образом оснащенных кабинетах клиник. Отличаются большими габаритами и, как правило, совместимостью с УЗИ-датчиками различной конфигурации. Применяются с целью выявления заболеваний систем организма. Современные модификации устройств чаще всего оснащаются интегрированными мониторами. Однако некоторые модели имеют разъемы для подключения к внешним экранам. Портативные модификации. Представляют собой компактные ультразвуковые аппараты со встроенными в корпус мониторами, а также оснащенные аккумуляторными батареями. Это позволяет применять их в любом необходимом месте (например, дома у лежачего пациента и даже в полевых условиях).

В соответствии со вторым признаком классификации УЗИ-оборудования его делят на:

универсальное;

специализированное.

Модели первого типа, как правило, применяются в многопрофильных медучреждениях, поскольку используются с целью диагностики заболеваний различных тканей. Чаще всего они совместимы с УЗИ-сенсорами разного вида. Могут иметь как стационарную, так и мобильную конфигурацию.

Специализированные УЗИ-установки изготавливаются в соответствии с нуждами конкретных областей медицины, гинекологии или кардиологии. Отличаются ограниченным набором функционала, однако показывают наилучшую эффективность при диагностике заболеваний определенных органов.

Сенсоры для УЗИ-аппаратов

Современные модели ультразвукового оборудования могут использовать для своей работы сенсоры различной конфигурации. Самыми востребованными из них являются:

линейные – подходят для сканирования поверхностных тканей;

секторальные – наиболее часто применяются в сфере кардиологии;

конвексные – излучают волны, проникающие в тело на глубину до 25 мм, что наделяет их универсальными качествами.

Кроме того, существуют специфические типы детекторов (например, матричные, позволяющие получать детальную информацию об изучаемых органах в режиме реального времени, или игольчатые, вводимые непосредственно в кровеносные сосуды).

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