РЕНЕССАНС-ОРКЕСТР: СТЕРЕОМАНИЯ

17 февраля 2022 года в соборе свв. Петра и Павла выступит Ренессанс-оркестр. Художественный руководитель Константин Щенников–Архаров.

Сердце концерта составят канцоны итальянского мастера, органиста собора Святого Марка в Венеции Джованни Габриели. Многие его сочинения вдохновлены архитектурой знаменитого собора: в них разные группы музыкантов располагаются в разных частях церкви, создавая стереофонические эффекты. Также прозвучит танцевальная музыка из сборника фламандского книгоиздателя Пьера Фалеза (1571), где игры с пространством будут продолжаться!

В составе оркестра выйдут несколько ансамблей: они будут звучать и все вместе, и по отдельности, и в разнообразных сочетаниях – в зависимости от художественных задач, которые ставит то или иное сочинение. Владимир Парунцев представит сразу несколько своих коллективов: консорт блокфлейт Terza Roma и ансамбль тростевых инструментов Pfeyffer. В арсенале музыкантов целая коллекция уникальных старинных духовых инструментов – ренессансная волынка, крумхорн (инструмент, напоминающий ручку зонтика, один из древних предков гобоя), сакбут (дедушка современного тромбона), а также большое семейство блокфлейт самого разного размера.

Кроме того будут звучать ренессансная гитара, колесная лира, лютня и ренессансные ударные инструменты, в том числе средневековый барабан с труднопроизносимым названием ландскнехттроммель.

Начало в 20:00.

Подробности https://collegiummusicum.ru .

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