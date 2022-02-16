УЛЬЯНОВСК: Выставка «Старинная японская фотография» из фондов МАММ открывается в Музее А.А. Пластова

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В Музее А.А. Пластова (ул. Гончарова) 3 марта в 16:00 состоится открытие выставки «Старинная японская фотография». Экспозиция включает в себя более 50 цифровых отпечатков фоторабот, созданных мастерами Японии в эпоху Мейдзи (1868 – 1912 годы). Мультимедиа Арт Музей, Москва на протяжении 20 лет собирал коллекцию японской раскрашенной фотографии. На сегодняшний день её по праву можно считать одной из крупнейших в Европе.

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Раскрашенная фотография – это особое явление, вобравшее в себя черты двух миров: европейской фотографии и японских традиционных видов искусства.

Её сюжеты и мотивы напоминают цветную гравюру на дереве укиё-э, которая переживала расцвет в XIX веке. Фотографии раскрашены не полностью, как это было принято, например, на Западе, а частично — для расстановки визуальных акцентов.

На выставке представлены работы европейских мастеров Феликса Беато, Адольфо Фарсари, их японских учеников Кусакабэ Кимбэй и Тамамура Кодзабуро и других авторов. В экспозиции соседствуют снятые на улицах постановочные кадры и мизансцены, полностью сконструированные в фотоателье, где гейш и самураев изображают переодетые актеры. Но при этом во многих композициях невольно проскальзывает неподвластное художнику дыхание жизни: смазанные фигуры-призраки на улицах, непосредственное проявление эмоций у второстепенных персонажей, а также особая пластика садов, архитектуры, интерьеров, костюмов, аксессуаров и предметов обихода.

Фотоэкспозицию дополнят гравюры и предметы декоративно-прикладного искусства японских мастеров XIX – начала XX вв. из коллекции Ульяновского художественного музея, а также старинные книги о Японии из фондов Ульяновской областной научной библиотеки им. В.И. Ленина.

Выставка будет работать до 24 апреля 2022 года.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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