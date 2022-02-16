УЛЬЯНОВСК: Выставка «Старинная японская фотография» из фондов МАММ открывается в Музее А.А. Пластова

В Музее А.А. Пластова (ул. Гончарова) 3 марта в 16:00 состоится открытие выставки «Старинная японская фотография». Экспозиция включает в себя более 50 цифровых отпечатков фоторабот, созданных мастерами Японии в эпоху Мейдзи (1868 – 1912 годы). Мультимедиа Арт Музей, Москва на протяжении 20 лет собирал коллекцию японской раскрашенной фотографии. На сегодняшний день её по праву можно считать одной из крупнейших в Европе.

Раскрашенная фотография – это особое явление, вобравшее в себя черты двух миров: европейской фотографии и японских традиционных видов искусства.

Её сюжеты и мотивы напоминают цветную гравюру на дереве укиё-э, которая переживала расцвет в XIX веке. Фотографии раскрашены не полностью, как это было принято, например, на Западе, а частично — для расстановки визуальных акцентов.

На выставке представлены работы европейских мастеров Феликса Беато, Адольфо Фарсари, их японских учеников Кусакабэ Кимбэй и Тамамура Кодзабуро и других авторов. В экспозиции соседствуют снятые на улицах постановочные кадры и мизансцены, полностью сконструированные в фотоателье, где гейш и самураев изображают переодетые актеры. Но при этом во многих композициях невольно проскальзывает неподвластное художнику дыхание жизни: смазанные фигуры-призраки на улицах, непосредственное проявление эмоций у второстепенных персонажей, а также особая пластика садов, архитектуры, интерьеров, костюмов, аксессуаров и предметов обихода.

Фотоэкспозицию дополнят гравюры и предметы декоративно-прикладного искусства японских мастеров XIX – начала XX вв. из коллекции Ульяновского художественного музея, а также старинные книги о Японии из фондов Ульяновской областной научной библиотеки им. В.И. Ленина.

Выставка будет работать до 24 апреля 2022 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.