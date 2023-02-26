Результаты исследования Московской лаборатории студенческого театра

21 февраля в Театре «МОСТ» завершится лекционная часть проекта «Московская студенческая лаборатория», который создан для того, чтобы наладить взаимодействие артистов студенческих любительских театров Москвы с профессионалами театра. Одной из самых значимых встреч для студентов, которые занимаются продвижением своих творческих коллективов, станет лекция «Стратегическое планирование и маркетинговые решения в театре» декана продюсерского факультета ГИТИСа Павла Скворцова.

«В театральном деле крайне необходимо детально продумать каждый этап проекта. Продюсер в существующей структуре становится важным звеном между творческим миром и миром законов, финансов, реальности, – рассказывает Павел Скворцов. – На нашей лекции мы поговорим о том, кто такой продюсер, какими принципами управления он должен руководствоваться в разработке, запуске и продвижении своего проекта, а также рассмотрим наиболее эффективные методики запуска «сарафанного радио» и прочие психологические приёмы, используемые профессионалами театрального мира».

Само существование маленьких театральных сообществ сегодня зависит от их способности выживать, быть конкурентоспособными в театральном деле, потому что без этого не будет возможности выходить на сцену, что является необходимостью для творческой молодежи. Чтобы начать оказание качественной поддержки, было проведено исследование сферы любительского театра, которое представили организаторы Московской лаборатории студенческого театра и её образовательной части - Театр «МОСТ» и Театральная мастерская «МОСТ.АК» – проект Российского Союза Молодежи при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

«Заинтересованность образовательных организаций высшего образования в поддержке и развитии студенческих театров очевидна, – подчёркивает руководитель Театральной мастерской «МОСТ.АК», исполнительный директор фестиваля «Московская студенческая весна» Иван Карпов. – Почти в 100% случаев (за редким исключением) ребятам предоставляются места для репетиций в университете, 85% опрошенных представителей студтеатров находят поддержку со стороны ООВО. Но этого недостаточно. Большое внимание следует уделять продвижению студенческих театров. Каждое третье объединение неизвестно даже студентам своих же университетов. Ни бизнесом, ни другими внешними организациями в 70% случаев студтеатры не поддерживается, а некоторые театры вынуждены продавать билеты на редкие показы, чтобы оплачивать возможности дополнительных репетиций, приглашения экспертов для мастер-классов».

Сегодня в столичных вузах работают около 70 театральных объединений, 35 из них ведут активную и регулярную деятельность. Согласно исследованию, проведённому в рамках проекта «Московская лаборатория студенческого театра», более половины коллективов определяют свои объединения как инициативные студенческие сообщества, а треть – как коллективы, работающие при культурных центрах высших учебных заведений. Сейчас наблюдается возросшая роль участия студентов в организации работы студенческих театров: в 40% случаев руководит деятельностью группы обучающийся, а не профессиональный штатный педагог, при этом каждый второй руководитель (и среди студентов, и среди специалистов) не имеет профильного образования.

Однако это не означает полной самодеятельной несостоятельности: лишь 16% руководителей студенческих театров не имели в прошлом опыта работы в театральной сфере, а две трети руководителей имели театральную практику в актерской, режиссерской, художественной деятельности. Доля профессионалов среди режиссёров в студенческих театрах еще выше – 81%.

Попасть на постановку студенческого театра сегодня не просто. Только 6% объединений способны показывать спектакли ежемесячно, а каждый пятый студенческий театр готов к показу одной постановки за весь учебный год. Причин слабой активности можно найти несколько. Во-первых, подавляющее большинство (81%) обладают слабой репертуарной сеткой (менее 10 произведений), а в полном смысле репертуарным ни один студенческий театр назвать сегодня нельзя. Во-вторых, около 40% всех актеров в составе студенческих театров являются начинающими (что очевидно), а у 85% объединений нет возможности развивать способности регулярно меняющегося состава из-за занятости студентов и отсутствия возможностей экспертной поддержки профессионалов сферы культуры.

Студенты-актеры отмечают, что мотивом к участию в работе студенческих театров стала тяга к искусству и сцене, поиск нового опыта и созидательные порывы. Театр для многих выступает средством эмоциональной разгрузки, способом познания окружающего мира при подготовке к новой роли, а также методом освоения общепрофессиональных и надпрофессиональных навыков, средством реализации потенциала и саморазвития, работы над эмоциональным интеллектом.

«Студенческий театр – это голос поколения, это не просто про актерское мастерство, это про внутренний диалог, поиск истины, про попытку увидеть мир и рассказать миру о себе и своих чувствах», – считает руководитель Театра «МОСТ» Ирина Большакова.

Московская лаборатория студенческого театра становится одним из инструментов существенной поддержки и развития непрофессионального творчества в Москве. Обучающий проект, созданный при активной поддержке кабинета любительских театров Союза театральных деятелей РФ и грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) позволяет систематизировать работу внутри объединений, развить актерские навыки студентов, и, в конечном счете, представить свои постановки на городской сцене.

«МЛСТ – это наш пилотный проект. И главная задача сейчас – познакомиться с активными студенческими театрами, оказать практическую профессиональную помощь в создании спектаклей, которые смогут достойно представлять студенческое театральное движение, наметить направления и темы для системной работы со студенческими театральными коллективами», – рассказывает куратор проекта «Московская лаборатория студенческого театра», заместитель директора по творческой деятельности Театра имени Моссовета Марианна Лемешко.

То, что пилотный проект МЛСТ нужен студенческой молодёжи и должен продолжаться – нет сомнений у его участников. Результаты обучения студентов театральному ремеслу в дальнейшем благотворно отразятся как минимум на качестве выступлений в рамках фестиваля «Московская студенческая весна».

Исследовательская, теоретическая и практическая работа в рамках лаборатории проявила, казалось бы, очевидную мысль: студенческое театральное движение – это то, без чего нельзя представить культуру города и страны. Именно оно помогает молодёжи определять и формировать ценностные ориентиры, даёт возможность каждому молодому человеку выразить себя в творчестве, соприкоснуться с миром искусства, стать ярим представителем столичной культуры.

Фото – Егор СЕРЁГИН

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